ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

– Εγγύηση ποιότητας και ποσότητας από την κορυφαία εταιρία στην αγορά καυσίμων
– 100 τυχεροί του ΕΚΟ Smile θα κερδίσουν το Πετρέλαιο Θέρμανσης της χρονιάς
–  Έως 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες ελληνικών Τραπεζών

ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
14 Οκτ. 2025 19:40
Pelop News

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, βρίσκεται σταθερά δίπλα στους καταναλωτές με εγγύηση ποιότητας και ποσότητας, προσφέροντας Πετρέλαιο θέρμανσης στην πιο χαμηλή τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών.

Για όλη την περίοδο διάθεσης Πετρελαίου Θέρμανσης, από 15 Οκτωβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026, η ΕΚΟ δίνει την δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες, εκδόσεως Ελληνικών Τραπεζών.

Επιπλέον, τα μέλη του προγράμματος EKO Smile με την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης κερδίζουν Smile πόντους σε κάθε αγορά τους.

Παράλληλα, από 15 Οκτωβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιείται μεγάλη προωθητική ενέργεια, όπου 100 τυχεροί κερδίζουν το ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης της χρονιάς! Προϋπόθεση για συμμετοχή στην κλήρωση είναι ο καταναλωτής να είναι μέλος του προγράμματος EKO Smile και να χρησιμοποιήσει την κάρτα ΕΚΟ Smile (φυσική ή ψηφιακή) κατά την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης.

Με πανελλαδικό δίκτυο διανομής και εγγύηση ποιότητας, η ΕΚΟ διασφαλίζει ότι το Πετρέλαιο Θέρμανσης φτάνει με ασφάλεια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προσφέροντας ζεστασιά σε κάθε νοικοκυριό.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο πρατήριο ΕΚΟ, επισκεφθείτε το www.eko.gr , ή καλέστε στον αριθμό 18198.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:05 Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις
20:00 Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα
19:55 Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
19:43 Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση
19:40 ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
19:34 Φονικό στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου, καθοριστική η κατάθεσή του για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τι υποστηρίζουν οι δύο ύποπτοι
19:25 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ελευθέριος Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής
19:16 Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση ξηλώνει βήμα-βήμα την προστασία της εργασίας»
19:14 Βατή κλήρωση για ΝΟΠ στο Κύπελλο Γυναικών, δύσκολη για ΝΕΠ
19:10 Ρόδος: Δύο νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες
19:07 Πάτρα: Ομολογία του Εργατικού Κέντρου πως μέλη του χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
19:07 ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2% έως και το 2026 για την ελληνική οικονομία
19:00 Έρευνα DATA Consultants: Οι δημότες έστειλαν το μήνυμα – Πως σχολιάζουν οι Δήμοι Πάτρας και Αιγιάλειας
18:54 Αγγελόπουλος: «Οι στόχοι της ΠΓΕ στο πρωτάθλημα είναι πρωταγωνιστικοί»
18:48 Αντώνης Κουνάβης: Επιτομή της φασιστικής αντίληψης η επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
18:47 Μαδαγασκάρη: Πραξικόπημα από τον στρατό, ανέλαβε την εξουσία
18:45 Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κορίτσι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα
18:40 Η Ανιστον δεν θέλει να υιοθετήσει παιδί, δείτε για ποιο λόγο
18:38 Βρήκε προπονητή η Αχαϊκή
18:37 Θεσσαλονίκη: Εξάμηνη φυλάκιση με 3ετή αναστολή σε νηπιαγωγό για παιδάκι που βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ