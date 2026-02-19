Εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας: Νηπιαγωγεία σε γκαράζ, αίθουσες προκάτ και κενά

27 νηπιαγωγεία της Πάτρας στεγάζονται σε ισόγεια καταστήματα και γκαράζ.

100 τμήματα δημοτικών σχολείων λειτουργούν σε αίθουσες προκάτ.

Εξήντα κενά εκπαιδευτικών σε τμήματα ένταξης.

Είκοσι δημοτικά σχολεία της περιοχής χωρίς εκπαιδευτικούς Γαλλικών, Αγγλικών και Φυσικής Αγωγής.

Τα παραπάνω είναι ορισμένα μόνο από τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιοχή μας, όπως παρουσιάστηκε χθες από τη διοίκηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας και αντιπροσωπεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η χθεσινή δημόσια παρέμβαση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εντασσόταν στο πλαίσιο των περιφερειακών συσκέψεων που διοργανώνει η ΔΟΕ, με στόχο την καταγραφή και ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τα σχολεία της περιφέρειας. Τελικός στόχος, όπως υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι των δύο φορέων, είναι «η υπεράσπιση του δημοσίου σχολείου και του μάχιμου εκπαιδευτικού που δίνει καθημερινά αγώνα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, κόντρα στην έλλειψη υποδομών και των εξευτελιστικών αποδοχών του».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το τελευταίο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Τσόγκας ανέφερε ότι «οι μισθοί είναι στα όρια της φτωχοποίησης. Η διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού δεν ικανοποιήθηκε. Δυστυχώς για τους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχουν χρήματα. Κι έτσι καλείται με 800 ευρώ να καλύψει τα έξοδα διαμονής του στον τόπο διορισμού του, μετακινήσεις κ.ά. Είναι ντροπή για τον ελληνικό πολιτισμό ο Ελληνας εκπαιδευτικός να έχει τις χαμηλότερες αποδοχές σε όλη την Ευρώπη». Μία άλλη αδικία που διαπράττεται διαχρονικά για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς και η οποία επηρεάζει άμεσα και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, είναι ότι όσες εργάζονται ως αναπληρώτριες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις μόνιμες σε σχέση με την περίοδο της κύησης και ακολούθως την άδεια μητρότητας. Γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά στην τεκνοποίηση.

Αναφερόμενος κ. Τσόγκας στις υποδομές σημείωσε το διαχρονικό πρόβλημα της στέγασης των νηπιαγωγείων, καθώς 27 νηπιαγωγεία της Πάτρας στεγάζονται σε ισόγεια καταστήματα και γκαράζ. Πολλά τμήματα λειτουργούν σε προκάτ αίθουσες, ενώ δημοτικά, όπως το 12ο, του Αγ. Βασιλείου, των Καμινίων, το Ειδικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, δεν έχουν κτίρια και στεγάζονται είτε σε δανεικά, τα οποία εδρεύουν σε άλλες περιοχές από αυτές στις οποίες ανήκουν, είτε σε κοντέινερ. Σημαντική παράμετρος ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων παραμένει ο προσεισμικός έλεγχος. Εχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος, αλλά δεν έχει γίνει δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος που είναι πιο ουσιαστικοί.

Η άλλη πληγή αφορά τα εκπαιδευτικά κενά. Μέσα Φεβρουαρίου και συνεχίζουν να υπάρχουν στα σχολεία ελλείψεις εκπαιδευτικών και δη σε τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης.

Καταλήγοντας, ο κ. Τσόγκας έθεσε το θέμα της αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση ποινικοποιεί τους αγώνες μας και στέλνει σε εκπαιδευτικοδικεία -όπως συνηθίζω να λέω- αυτούς που στήριξαν την εκπαίδευση και κράτησαν τα σχολεία ανοιχτά σε όλη την περιφέρεια, με μία βαλίτσα στο χέρι.

Ο ταμίας της ΔΟΕ Γιώργος Τούλης ανέδειξε τη γραφειοκρατία που πνίγει σήμερα τη σχολική διαδικασία. «Πλέον έχει διαμορφωθεί ένα γραφειοκρατικό περιβάλλον εις βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης. Κόντρα σε όλα αυτά επιχειρούμε τη συσπείρωση του εκπαιδευτικού κόσμου, να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις, με πρώτο σύμμαχό μας τον γονιό, ώστε να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο και να συνειδητοποιηθεί ο ρόλος του δασκάλου στην κοινωνία».

Ο υπεύθυνος εκδόσεων της ΔΟΕ Θανάσης Γκούμας τόνισε ότι απέναντι σε αυτά τα προβλήματα υπάρχει «ένα αδιάλλακτο υπουργείο Παιδείας, καθώς η υπουργός δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας για συνάντηση. Με τις δηλώσεις της δε, η κυβερνητική βουλευτής της Αχαΐας επιβεβαίωσε την εχθρική στάση έναντι του εκπαιδευτικού κόσμου».

