Εκρηκτική ένταση στα σύνορα Συρίας – Ισραήλ: Δρούζοι πέρασαν τα σύνορα υπό το βλέμμα στρατιωτών

Δραματική κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στα σύνορα Συρίας – Ισραήλ, με δεκάδες Δρούζους να διασχίζουν τη μεθόριο και προς τις δύο κατευθύνσεις, σε μια χαοτική εξέλιξη που συνοδεύτηκε από επεισόδια με δακρυγόνα, ισχυρή στρατιωτική παρουσία και νέα αεροπορικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή της Ματζντάλ Σαμς, ισραηλινοί στρατιώτες και συνοριοφύλακες περιπολούν έντονα κατά μήκος του φράχτη από συρματόπλεγμα που υψώνεται σε ύψος πολλών μέτρων, ενώ προσπαθούν να αποτρέψουν την παράνομη διέλευση Δρούζων πολιτών, οι οποίοι φέρεται να επιδιώκουν να στηρίξουν τους ομοθρήσκους τους στη Συρία.

Δακρυγόνα και χαοτικές σκηνές

Όπως μεταδίδεται, δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν τα σύνορα είτε από τη Συρία προς το Ισραήλ είτε αντίστροφα, με τις ισραηλινές δυνάμεις να απαντούν με χρήση δακρυγόνων, χωρίς να καταφέρουν να αποτρέψουν πλήρως τις εισόδους και εξόδους. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε ορισμένα σημεία του φράχτη, όπου η αστυνομία προσπαθούσε να απομακρύνει τα πλήθη.

Νετανιάχου: Σταματήστε να περνάτε τα σύνορα

Σε αυστηρό μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Ισραηλινούς Δρούζους να σταματήσουν τις απόπειρες διέλευσης των συνόρων, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες «δυσχεραίνουν την κατάσταση και απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής».

Druze crossing into Syria from Israeli borders in large numbers.

Israel is deploying its pawns, Druze militias, to destabilize the South .This is Zionist warfare in plain sight. pic.twitter.com/BvDWUVJIT4

— Izhan (@izhan_9019) July 16, 2025