Εκρηκτικός μηχανισμός έξω από βίλα στη Λευκάδα – Συναγερμός στην ΕΛΑΣ, σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού έξω από πολυτελή βίλα στην περιοχή της Βασιλικής. Το περιστατικό διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εντοπισμού των δραστών.

26 Ιαν. 2026 11:18
Pelop News

Εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε έξω από βίλα στην περιοχή της Βασιλικής στη Λευκάδα, προκαλώντας συναγερμό στην Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικία φέρεται να ανήκει σε 81χρονο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Νέα Υόρκη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 25 Ιανουαρίου, όταν ο επιστάτης της κατοικίας εντόπισε ύποπτο αντικείμενο στην κεντρική είσοδο της βίλας και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από ζελατοδυναμίτιδα.

Μηχανισμός ενεργοποίησης και αποτυχία έκρηξης

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο μηχανισμός θα ενεργοποιούνταν με βραδύκαυστο φυτίλι. Ο δράστης φέρεται να είχε ανάψει το φυτίλι, ωστόσο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο η καύση δεν ολοκληρώθηκε και η έκρηξη δεν σημειώθηκε, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της ενέργειας.

