Έκρηξη αιτήσεων συνταξιοδότησης το 2025: Σχεδόν 100.000 στο πρώτο εξάμηνο

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το «κύμα» αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το 2027.

Έκρηξη αιτήσεων συνταξιοδότησης το 2025: Σχεδόν 100.000 στο πρώτο εξάμηνο
19 Σεπ. 2025 8:29
Pelop News

Ραγδαία αύξηση καταγράφεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης το 2025, με το πρώτο εξάμηνο να φτάνει ήδη τις 97.334, αριθμός που πλησιάζει το σύνολο των αιτήσεων του 2024 (197.228). Τον Ιούνιο και μόνο υποβλήθηκαν 17.075 αιτήσεις, περισσότερες από τις 15.215 που είχαν κατατεθεί τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Συντάξεις: Πώς θα δοθούν οι αυξήσεις σε όσους έχουν προσωπική διαφορά

Αναλυτικά, οι αιτήσεις ανά μήνα διαμορφώθηκαν ως εξής: 15.896 τον Ιανουάριο, 16.336 τον Φεβρουάριο, 15.809 τον Μάρτιο, 16.568 τον Απρίλιο, 16.195 τον Μάιο και 17.075 τον Ιούνιο.

Οι μισές περίπου αφορούν συντάξεις γήρατος, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με συντάξεις χηρείας, αναπηρίας και παραπληγικά επιδόματα.

Το φαινόμενο εξηγείται κυρίως από δύο λόγους:

  • την ανησυχία ότι από το 2027 θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,
  • και τη δυνατότητα που προσφέρει πλέον ο νόμος στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το «κύμα» αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το 2027, καθώς πρόκειται για την περίοδο που αποχωρεί από την εργασία η γενιά των baby boomers – όσων γεννήθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ 1960 και 1965, σε μια πενταετία με ιστορικά υψηλά ποσοστά γεννήσεων.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ