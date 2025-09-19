Έκρηξη αιτήσεων συνταξιοδότησης το 2025: Σχεδόν 100.000 στο πρώτο εξάμηνο

Ραγδαία αύξηση καταγράφεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης το 2025, με το πρώτο εξάμηνο να φτάνει ήδη τις 97.334, αριθμός που πλησιάζει το σύνολο των αιτήσεων του 2024 (197.228). Τον Ιούνιο και μόνο υποβλήθηκαν 17.075 αιτήσεις, περισσότερες από τις 15.215 που είχαν κατατεθεί τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Αναλυτικά, οι αιτήσεις ανά μήνα διαμορφώθηκαν ως εξής: 15.896 τον Ιανουάριο, 16.336 τον Φεβρουάριο, 15.809 τον Μάρτιο, 16.568 τον Απρίλιο, 16.195 τον Μάιο και 17.075 τον Ιούνιο.

Οι μισές περίπου αφορούν συντάξεις γήρατος, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με συντάξεις χηρείας, αναπηρίας και παραπληγικά επιδόματα.

Το φαινόμενο εξηγείται κυρίως από δύο λόγους:

την ανησυχία ότι από το 2027 θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,

και τη δυνατότητα που προσφέρει πλέον ο νόμος στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το «κύμα» αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το 2027, καθώς πρόκειται για την περίοδο που αποχωρεί από την εργασία η γενιά των baby boomers – όσων γεννήθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ 1960 και 1965, σε μια πενταετία με ιστορικά υψηλά ποσοστά γεννήσεων.

