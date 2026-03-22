Έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου κοντά στη Ρώμη: Κατέρρευσε πολυκατοικία, δύο ηλικιωμένοι σοβαρά τραυματίες

‘Εκρηξη, που πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου από φιάλη, συγκλόνισε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026 τη συνοικία Piana del Sole, κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Ρώμη με το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση μίας πολυκατοικίας και εκτεταμένες ζημιές σε άλλες δύο, στην περιοχή των οδών Tavagnasco και Cigliè.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν με σοβαρά τραύματα ένας 84χρονος και μία 86χρονη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Ρώμης. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης ερειπίων και έρευνας για τυχόν εγκλωβισμένους, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων διάσωσης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος έσπευσε άμεσα στο σημείο, οι καταστροφές είναι εντυπωσιακής έκτασης. Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι η δημοτική αρχή θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες κατοίκους.

Εβδομήντα κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από τις αρχές.

Η ακριβής αιτία της έκρηξης διερευνάται, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε διαρροή από φιάλη υγραερίου ή φυσικού αερίου εντός κτιρίου.

