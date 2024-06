Έκρηξη ηφαιστείου στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ

Μια έκρηξη του ηφαιστείου Κανλαόν στο νησί Νέγκρος των Φιλιππίνων, στις 3 Ιουνίου 2024, εκτόξευσε τέφρα και καπνό σε ύψος 5 χιλιομέτρων στον ουρανό, προκαλώντας την εκκένωση περίπου 2.

Η έκρηξη στο όρο Κανλάον, στο νησί Νέγκρος των Φιλιππίνων, διήρκησε έξι λεπτά χθες βράδυ, εκτοξεύοντας ηφαιστειακή τέφρα και πέτρες και εκλύοντας αέρια σε ύψος 5 χιλιομέτρων, όπως δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων.

Η υπηρεσία αυτή αναβάθμισε το επίπεδο συναγερμού από την 1 στη βαθμίδα 2 σε πεντάβαθμη κλίμακα, προειδοποιώντας για πιθανές νέες εκρήξεις.

KANLAON VOLCANO BULLETIN

03 June 2024

8:00 PM

This serves as a notice of alert level raise from Alert Level 1 to Alert Level 2 of Kanlaon Volcano.#KanlaonVolcano pic.twitter.com/V3thiizxpc

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 3, 2024