«Έκρηξη» νέων ληξιπρόθεσμων χρεών: Στα 7,26 δισ. οι απλήρωτοι φόροι έως τον Οκτώβριο

Με ισχυρή άνοδο 24,37% κινήθηκαν οι νέες φορολογικές οφειλές στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, καθώς οι απλήρωτοι φόροι ξεπέρασαν τα 7,26 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά ληξιπρόθεσμα παραμένουν πάνω από τα 112 δισ. ευρώ.

Κατά 785 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι νέες φορολογικές οφειλές στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, με το σύνολο των απλήρωτων φόρων να διαμορφώνεται στα 7,26 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Το «νέο» συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος (φορολογικές και μη κατηγορίες) που δημιουργήθηκε από τις αρχές του έτους έως τον Οκτώβριο ανήλθε στα 7,797 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (6,656 δισ. ευρώ).

Εστιάζοντας αποκλειστικά στα φορολογικά χρέη, το νέο ληξιπρόθεσμο στο δεκάμηνο έφτασε τα 7,258 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,37%.

Για τον Οκτώβριο του 2025, το νέο συνολικό ληξιπρόθεσμο διαμορφώθηκε στα 829 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,03% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Το 90,32% του ποσού αυτού αφορά κυρίως φόρο εισοδήματος (317 εκατ.) και ΦΠΑ (233 εκατ.).

Ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε οριακά, φτάνοντας τα 3.896.032 φυσικά και νομικά πρόσωπα, σημειώνοντας πτώση 0,84% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και 0,77% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στα 112,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,32 δισ. χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης. Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώνεται έτσι στα 85,18 δισ. ευρώ. Από την καταγραφή έχει εξαιρεθεί ακραία τιμή χρέους 2,4 δισ. ευρώ που προήλθε από λάθος δήλωση ΦΠΑ.

Στο μέτωπο των εισπράξεων, η εικόνα είναι θετική: Οι εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (φορολογικές κατηγορίες) για το δεκάμηνο ανήλθαν στα 2,639 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,28% σε σχέση με το 2024. Μόνο για τον Οκτώβριο, οι εισπράξεις έφτασαν τα 409 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,57%.

Συνολικά (παλιές και νέες οφειλές), στο δεκάμηνο εισπράχθηκαν 5,49 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 7,44% σε ετήσια βάση.

