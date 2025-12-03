«Έκρηξη» νέων ληξιπρόθεσμων χρεών: Στα 7,26 δισ. οι απλήρωτοι φόροι έως τον Οκτώβριο

Απότομη αύξηση παρουσιάζουν οι νέες φορολογικές οφειλές, με τα ληξιπρόθεσμα του δεκαμήνου να φτάνουν τα 7,26 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, βελτιωμένη εικόνα δίνουν οι εισπράξεις έναντι νέων χρεών.

«Έκρηξη» νέων ληξιπρόθεσμων χρεών: Στα 7,26 δισ. οι απλήρωτοι φόροι έως τον Οκτώβριο
03 Δεκ. 2025 12:59
Pelop News

Με ισχυρή άνοδο 24,37% κινήθηκαν οι νέες φορολογικές οφειλές στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, καθώς οι απλήρωτοι φόροι ξεπέρασαν τα 7,26 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά ληξιπρόθεσμα παραμένουν πάνω από τα 112 δισ. ευρώ.

Κατά 785 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι νέες φορολογικές οφειλές στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, με το σύνολο των απλήρωτων φόρων να διαμορφώνεται στα 7,26 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Το «νέο» συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος (φορολογικές και μη κατηγορίες) που δημιουργήθηκε από τις αρχές του έτους έως τον Οκτώβριο ανήλθε στα 7,797 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (6,656 δισ. ευρώ).

Εστιάζοντας αποκλειστικά στα φορολογικά χρέη, το νέο ληξιπρόθεσμο στο δεκάμηνο έφτασε τα 7,258 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,37%.

Για τον Οκτώβριο του 2025, το νέο συνολικό ληξιπρόθεσμο διαμορφώθηκε στα 829 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,03% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Το 90,32% του ποσού αυτού αφορά κυρίως φόρο εισοδήματος (317 εκατ.) και ΦΠΑ (233 εκατ.).

Ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε οριακά, φτάνοντας τα 3.896.032 φυσικά και νομικά πρόσωπα, σημειώνοντας πτώση 0,84% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και 0,77% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στα 112,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,32 δισ. χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης. Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώνεται έτσι στα 85,18 δισ. ευρώ. Από την καταγραφή έχει εξαιρεθεί ακραία τιμή χρέους 2,4 δισ. ευρώ που προήλθε από λάθος δήλωση ΦΠΑ.

Στο μέτωπο των εισπράξεων, η εικόνα είναι θετική: Οι εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (φορολογικές κατηγορίες) για το δεκάμηνο ανήλθαν στα 2,639 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,28% σε σχέση με το 2024. Μόνο για τον Οκτώβριο, οι εισπράξεις έφτασαν τα 409 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,57%.

Συνολικά (παλιές και νέες οφειλές), στο δεκάμηνο εισπράχθηκαν 5,49 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 7,44% σε ετήσια βάση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
13:55 Κύπρος: Γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της γιατί της έκαναν έξωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ