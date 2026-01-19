Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Έκρηξη σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην αφγανική πρωτεύουσα, προκαλώντας ανησυχία για τον αριθμό των θυμάτων, σε μία περιοχή που θεωρείται από τις πιο ασφαλείς της πόλης.

Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
19 Ιαν. 2026 15:02
Pelop News

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα, στη συνοικία Σαχρ ε Ναου στην Καμπούλ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters του εκπροσώπου του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν, Αμπντούλ Ματίν Κανί, «βάσει προκαταρκτικών αναφορών, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», ενώ διευκρίνισε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της περιοχής Σαχρ ε Ναου, συνοικίας που φιλοξενεί αλλοδαπούς και διπλωματικές αποστολές και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς ζώνες της αφγανικής πρωτεύουσας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, ούτε ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

