Έκρηξη στη νοσοκομειακή κατανάλωση φαρμάκων: Άλμα 53% από το 2020 και νέα αύξηση το 2025

Σημαντική μεταβολή στην εικόνα της φαρμακευτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, με τα νοσοκομεία να εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση στη χρήση φαρμάκων μέσα σε μία πενταετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για το 2025, στα ελληνικά νοσοκομεία καταναλώθηκαν συνολικά 133,9 εκατομμύρια τεμάχια φαρμάκων, όταν το 2020 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 87,5 εκατομμύρια. Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 53%, σε μια σύγκριση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το 2020 ήταν χρονιά πλήρους υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας.

Η μεγαλύτερη ετήσια ώθηση σημειώθηκε μέσα στο 2025, καθώς η κατανάλωση στα νοσοκομεία αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2024. Από τα 116,5 εκατομμύρια συσκευασίες της προηγούμενης χρονιάς, η χρήση ανέβηκε στα 133,9 εκατομμύρια, στοιχείο που δείχνει ότι η άνοδος δεν είναι απλώς σωρευτικό αποτέλεσμα της πενταετίας, αλλά συνεχίστηκε με ιδιαίτερη ένταση και τον τελευταίο χρόνο.

Αντίθετα, στα ιδιωτικά φαρμακεία και στις φαρμακαποθήκες η εικόνα ήταν πολύ πιο σταθερή. Σε επίπεδο τεμαχίων, η κατανάλωση εμφάνισε μικρή υποχώρηση της τάξης του 4,4%, γεγονός που δείχνει ότι η βασική εκτόξευση των ποσοτήτων εντοπίζεται κυρίως στη νοσοκομειακή αγορά και όχι συνολικά στη λιανική διάθεση φαρμάκων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία ανά μήνα. Στα νοσοκομεία, η υψηλότερη κατανάλωση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν χρησιμοποιήθηκαν 14,03 εκατομμύρια τεμάχια. Στον αντίποδα, στα φαρμακεία και στις φαρμακαποθήκες η μεγαλύτερη διακίνηση καταγράφηκε τον Νοέμβριο, με περίπου 52,07 εκατομμύρια συσκευασίες. Η διαφοροποίηση αυτή δίνει και μια πρώτη ένδειξη ότι τα δύο κανάλια διανομής κινούνται με διαφορετική εποχικότητα και διαφορετικές ανάγκες.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα όταν τα στοιχεία εξεταστούν σε αξία και όχι μόνο σε όγκο. Παρά τη σχετική σταθερότητα στα τεμάχια που διακινήθηκαν μέσω φαρμακείων, η συνολική αξία των φαρμάκων που πέρασαν από αυτά αυξήθηκε κατά 19,9%. Στα νοσοκομεία η αύξηση ήταν ακόμη πιο έντονη, καθώς η αξία των φαρμάκων που διοχετεύθηκαν σε αυτά ανέβηκε κατά 61,2% σε σχέση με το 2020. Αυτό δείχνει ότι δεν αυξήθηκε μόνο η ποσότητα, αλλά και η οικονομική βαρύτητα της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Συνολικά, η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα συνέχισε να αναπτύσσεται και το 2025. Οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων σε αξία ανήλθαν στα 9,58 δισ. ευρώ, έναντι 8,95 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 7,07%. Από αυτό το ποσό, οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία διαμορφώθηκαν στα 4,12 δισ. ευρώ, από 3,87 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι πωλήσεις προς φαρμακεία και φαρμακαποθήκες έφτασαν τα 5,47 δισ. ευρώ, από 5,08 δισ. ευρώ το 2024. Με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εξακολουθεί να περνά από τα φαρμακεία, όμως το νοσοκομειακό σκέλος κερδίζει συνεχώς μεγαλύτερο βάρος.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει είναι ότι το 2025 δεν ήταν απλώς μια χρονιά οριακής ανόδου, αλλά μια χρονιά κατά την οποία η νοσοκομειακή κατανάλωση φαρμάκων ενισχύθηκε εντυπωσιακά, τόσο σε αριθμό συσκευασιών όσο και σε αξία. Και αυτό είναι το στοιχείο που μετατρέπει τα δεδομένα του ΕΟΦ σε ένα σαφές μήνυμα για την πίεση, τις ανάγκες και το βάρος που σηκώνει πλέον όλο και περισσότερο το δημόσιο νοσοκομειακό σύστημα.

