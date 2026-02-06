Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής – Διάτρηση σε σωλήνες προπανίου

Ολοκληρώθηκε σήμερα η έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με το σημείο από το οποίο προκλήθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής μπισκότων της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που σημειώθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), παρουσία εισαγγελέα, μεταλλουργών και ειδικής ομάδας του Γενικού Χημείου του Κράτους, πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε τρία διαφορετικά σημεία η σωλήνωση του προπανίου παρουσίαζε διάτρηση και έντονη διάβρωση, γεγονός που εκτιμάται ότι οδήγησε στη διαρροή του αερίου.

Συλλογή στοιχείων και δικογραφία

Η ειδική ομάδα της Πυροσβεστικής προχώρησε στη συλλογή των τριών τμημάτων της σωλήνωσης όπου εντοπίστηκαν οι φθορές, ενώ παράλληλα το κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους συνέλεξε δείγματα εδάφους, στα οποία καταγράφηκαν συγκεντρώσεις προπανίου.

Όλα τα στοιχεία θα ενταχθούν στη δικογραφία που σχηματίζεται και θα αποτελέσουν τη βάση για το τελικό πόρισμα, το οποίο θα αποσαφηνίσει τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.

Καταγγελίες για τη σωλήνωση

Την ίδια ώρα, σοβαρές καταγγελίες διατυπώνει δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων. Όπως υποστηρίζει, η σωλήνωση που φέρεται να ευθύνεται για τη διαρροή ήταν απλή χαλύβδινη σωλήνα, χωρίς αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Χρήστο Πατούνα, από στοιχεία της Πυροσβεστικής προκύπτει ότι η συγκεκριμένη σωλήνα τοποθετήθηκε το 2019, γεγονός που, όπως τονίζει, καθιστά αναγκαίο να διερευνηθούν όλες οι άδειες και οι εγκρίσεις που αφορούν τόσο τη λειτουργία του εργοστασίου όσο και την εγκατάσταση του συστήματος προπανίου.

«Να αποδοθεί δικαιοσύνη»

Ο κ. Πατούνας επισημαίνει ότι η πλήρης διερεύνηση όλων των τεχνικών και διοικητικών παραμέτρων είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει δικαιοσύνη για τα θύματα της τραγωδίας.

Το πόρισμα των αρχών αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει τόσο την ποινική όσο και την αστική διάσταση της υπόθεσης, σε ένα από τα σοβαρότερα βιομηχανικά ατυχήματα που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

