Έκρηξη βίας στα σχολεία: Επιθέσεις, ξυλοδαρμοί και σοκαριστική υπόθεση στο Γαλάτσι

Μπαράζ ανησυχητικών περιστατικών μεταξύ μαθητών καταγράφηκαν μόλις λίγες μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων. Επιθέσεις από ανήλικες συμμορίες, ξυλοδαρμοί και ακόμα και υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων συγκλονίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα και προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στα σχολεία.

25 Σεπ. 2025 14:47
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η βία μεταξύ ανηλίκων, με σειρά περιστατικών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 11:00, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Φυλής στο Ίλιον, τρεις μαθητές ηλικίας 15 και 16 ετών κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα οκτώ συνομηλίκων. Οι δράστες τους χτύπησαν, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ιλίου.

Δύο ώρες αργότερα, λίγο πριν από τις 14:00, στα Μελίσσια, ένας 13χρονος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα 4-5 αγνώστων ανηλίκων στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Αλέξανδρου Παναγούλη. Το παιδί τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, συνοδευόμενο από τον πατέρα του που υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων.

Παράλληλα, χθες το μεσημέρι, σε γυμνάσιο στα Πετράλωνα, συνελήφθη 16χρονος μαθητής για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του. Το θύμα, ηλικίας 15 ετών, υπέστη ελαφρούς τραυματισμούς με εκδορές.

Ωστόσο, το πιο σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 14χρονος εισήλθε στο σχολείο, πήγε στις τουαλέτες και φωτογράφισε 9χρονο μαθητή την ώρα που έκανε την ανάγκη του. Στη συνέχεια επέδειξε τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Η αλυσίδα των περιστατικών έχει σημάνει συναγερμό, με γονείς και εκπαιδευτικούς να ζητούν αυξημένα μέτρα προστασίας και σαφείς απαντήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη νεανική βία μέσα και γύρω από τα σχολεία.
