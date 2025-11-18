Εκρυβε κοκαΐνη στο στόμα, συνελήφθη στη Βόνιτσα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, συνελήφθη άνδρας στη Βόνιτσα στη κατοχή του οποίου βρέθηκε κοκαΐνη.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας 17/11/2025, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,1 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία απέκρυπτε στη στοματική του κοιλότητα, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε από την οικία του 15,9 γραμμάρια κάνναβης.

