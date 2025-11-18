Εκρυβε κοκαΐνη στο στόμα, συνελήφθη στη Βόνιτσα

Κατά τη σύλληψη του διαπιστώθηκε πως «μετέφερε» κοκαΐνη κρυμμένη στο στόμα του.

Εκρυβε κοκαΐνη στο στόμα, συνελήφθη στη Βόνιτσα
18 Νοέ. 2025 10:44
Pelop News

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, συνελήφθη άνδρας στη Βόνιτσα στη κατοχή του οποίου βρέθηκε κοκαΐνη.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας 17/11/2025, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,1 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία απέκρυπτε στη στοματική του κοιλότητα, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε από την οικία του 15,9 γραμμάρια κάνναβης.

