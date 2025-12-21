Εκταφές σορών στα Τέμπη: Τι ζητάνε Πάνος Ρούτσι και Ηλίας Παπαγγελής

Την απαίτηση οι εκταφές των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τέμπη να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με το πρωτόκολλο της Interpol επανέλαβαν ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής, μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα του MEGA.

Όπως ανέφεραν, εννέα οικογένειες θυμάτων έχουν καταθέσει αιτήματα για εκταφή των σορών των συγγενών τους, ζητώντας να ακολουθηθούν διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες και να πραγματοποιηθούν χημικές, βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις, με δυνατότητα λήψης δειγμάτων και από ανεξάρτητους τεχνικούς συμβούλους που έχουν επιλέξει οι ίδιες οι οικογένειες.

Το αίτημα παραμένει μέχρι στιγμής υπό εξέταση, ωστόσο οι συγγενείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να συναινέσουν σε εκταφή εάν αυτή δεν γίνει βάσει του πρωτοκόλλου της Interpol.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα εργαστήρια εδώ. Κάποιες εξετάσεις δεν υπάρχει καν η δυνατότητα να γίνουν στην Ελλάδα», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι, επισημαίνοντας ότι οι οικογένειες δεν καθυστερούν τη διαδικασία, αλλά αναμένουν από τη Δικαιοσύνη να ορίσει ιατροδικαστή.

Όπως τόνισε, από τη στιγμή που θα υπάρξει ορισμός, οι συγγενείς θα εξετάσουν αν τον αποδέχονται και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία με τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι, όπως είπε έχουν ήδη επιλεγεί.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Παπαγγελής σημείωσε ότι από την αρχή οι οικογένειες είχαν καταστήσει σαφές πως θα συναινούσαν μόνο εφόσον διασφαλιστεί η πλήρης και αξιόπιστη διαχείριση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Όπως υποστήριξε, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα ευρήματα των χημικών αναλύσεων, γεγονός που κατά τον ίδιο μπλοκάρει την εξέλιξη της διαδικασίας.

Οι οικογένειες επιμένουν ότι η εκταφή αποτελεί ύστατο αλλά αναγκαίο βήμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, υπό τον όρο ότι θα πραγματοποιηθεί με διεθνείς εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοπιστίας.

