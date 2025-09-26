Εκταφές θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα» δηλώνει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα αιτήματα συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, που ζητούν την εκταφή των παιδιών τους για περαιτέρω ταυτοποίηση DNA. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν» από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας

Όπως αναφέρεται, τα αιτήματα «αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών που παραδόθηκαν προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των αιτούντων την εκταφή προσώπων».

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κριθεί θεσμικά από τις αρμόδιες αρχές, αποφεύγοντας να προδικάσει το αποτέλεσμα.

Αιτήματα συγγενών

Μέχρι σήμερα, ο Πάνος Ρούτσι έχει ζητήσει την εκταφή του γιου του, Ντένις, ενώ συνεχίζει απεργία πείνας που ξεπερνά τις δέκα ημέρες. Παράλληλα, νέο αίτημα κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης, ζητώντας DNA και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Δημήτρη. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά αίτημα εκταφής που έχει καταθέσει.

Παρέμβαση Φλωρίδη

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναφέρθηκε στο ζήτημα, τονίζοντας ότι «η υπόθεση των εκταφών αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη» και σημείωσε ότι το Υπουργείο δεν μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία.

