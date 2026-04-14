Εκτακτη επιχορήγηση από την ΕΟΕ-Δείτε σε ποιες ομοσπονδίες μοιράστηκαν χρήματα

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση της αποφάσισε να εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της ΕΠ.Ο.Π. για έκτακτη επιχορήγηση 1.235.000 ευρώ σε 29 Αθλητικές Ομοσπονδίες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Αντζελες 2028.

Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Δημοσθένης Γυρούσης και αφορά στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

Το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιάστηκε για να καλύψει αποκλειστικά την ανάγκη της στήριξης της Ολυμπιακής προετοιμασίας εστιάζοντας στην τρέχουσα αγωνιστική εικόνα και τη μελλοντική δυναμική των Ομοσπονδιών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στη στήριξη των μικρών ομοσπονδιών και στη διασφάλιση της ισόρροπης κατανομής των πόρων.

Τα κριτήρια είναι:

Συμμετοχή στην Προολυμπιακή Ομάδα 2028- αγωνιστική προοπτική 2028

Διεθνείς διακρίσεις 2025 – πρόσφατη διεθνή αγωνιστική απόδοση

Αριθμός ενεργών σωματείων – αναπτυξιακή δυναμική των Ομοσπονδιών

Τα χρήματα που θα λάβει η κάθε Ομοσπονδία:

1 ΚΟΕ ΚΟΕ 115.000 €

2 ΣΕΓΑΣ ΣΤΙΒΟΣ 115.000 €

3 ΕΚΟΦΝΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 90.000 €

4 ΕΙΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 70.000 €

5 ΕΟΚ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 70.000 €

6 ΕΛΟΠ ΠΑΛΗ 55.000 €

7 ΣΚΟΕ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 53.000 €

8 ΕΟΠΕ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 50.000 €

9 ΕΓΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 45.000 €

10 ΕΛΟΤ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 45.000 €

11 ΕΟΚΚ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 40.000 €

12 ΕΟΤ ΤΖΟΥΝΤΟ 35.000 €

13 ΕΦΟΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 35.000 €

14 ΟΧΕ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 35.000 €

15 ΕΟΠ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 32.000 €

16 Ε.Ο.Π. ΠΥΓΜΑΧΙΑ 30.000 €

17 EOT ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 30.000 €

18 ΕΟΞ ΞΙΦΑΣΚΙΑ 30.000 €

19 ΕΦΟΕΠΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 30.000 €

20 ΕΟΜΣ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ – ΣΟΦΤΜΠΟΛ 30.000 €

21 ΕΟΑΒ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 25.000 €

22 ΕΟΙ ΙΠΠΑΣΙΑ 25.000 €

23 ΕΛΟΧ ΧΟΚΕΙ 25.000 €

24 ΕΛΟΚ ΚΡΙΚΕΤ 25.000 €

25 ΕΟΟΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 20.000 €

26 ΕΟΦΣΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ 20.000 €

27 ΕΟΜΠ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 20.000 €

28 ΕΟΤ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑ 20.000 €

29 ΕΟΓ ΓΚΟΛΦ 20.000 €

