Εκτακτη επιχορήγηση από την ΕΟΕ-Δείτε σε ποιες ομοσπονδίες μοιράστηκαν χρήματα

Εκτακτη επιχορήγηση από την ΕΟΕ-Δείτε σε ποιες ομοσπονδίες μοιράστηκαν χρήματα
14 Απρ. 2026 12:50
Pelop News

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση της αποφάσισε να εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της ΕΠ.Ο.Π. για έκτακτη επιχορήγηση 1.235.000 ευρώ σε 29 Αθλητικές Ομοσπονδίες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Αντζελες 2028.

Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Δημοσθένης Γυρούσης και αφορά στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

Το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιάστηκε για να καλύψει αποκλειστικά την ανάγκη της στήριξης της Ολυμπιακής προετοιμασίας εστιάζοντας στην τρέχουσα αγωνιστική εικόνα και τη μελλοντική δυναμική των Ομοσπονδιών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στη στήριξη των μικρών ομοσπονδιών και στη διασφάλιση της ισόρροπης κατανομής των πόρων.

Τα κριτήρια είναι:

  • Συμμετοχή στην Προολυμπιακή Ομάδα 2028- αγωνιστική προοπτική 2028
  • Διεθνείς διακρίσεις 2025 – πρόσφατη διεθνή αγωνιστική απόδοση
  • Αριθμός ενεργών σωματείων – αναπτυξιακή δυναμική των Ομοσπονδιών

Τα χρήματα που θα λάβει η κάθε Ομοσπονδία:

1             ΚΟΕ       ΚΟΕ       115.000 €

2             ΣΕΓΑΣ    ΣΤΙΒΟΣ 115.000 €

3             ΕΚΟΦΝΣ             ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ      90.000 €

4             ΕΙΟ        ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ       70.000 €

5             ΕΟΚ       ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ         70.000 €

6             ΕΛΟΠ    ΠΑΛΗ   55.000 €

7             ΣΚΟΕ     ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ    53.000 €

8             ΕΟΠΕ    ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 50.000 €

9             ΕΓΟ       ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ     45.000 €

10          ΕΛΟΤ     ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ      45.000 €

11          ΕΟΚΚ    ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 40.000 €

12          ΕΟΤ       ΤΖΟΥΝΤΟ           35.000 €

13          ΕΦΟΑ   ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ  35.000 €

14          ΟΧΕ       ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ              35.000 €

15          ΕΟΠ      ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ      32.000 €

16          Ε.Ο.Π.  ΠΥΓΜΑΧΙΑ          30.000 €

17          EOT       ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ      30.000 €

18          ΕΟΞ       ΞΙΦΑΣΚΙΑ            30.000 €

19          ΕΦΟΕΠΑ             ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ     30.000 €

20          ΕΟΜΣ    ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ – ΣΟΦΤΜΠΟΛ        30.000 €

21          ΕΟΑΒ    ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ    25.000 €

22          ΕΟΙ        ΙΠΠΑΣΙΑ             25.000 €

23          ΕΛΟΧ    ΧΟΚΕΙ   25.000 €

24          ΕΛΟΚ    ΚΡΙΚΕΤ  25.000 €

25          ΕΟΟΑ   ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ            20.000 €

26          ΕΟΦΣΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ   20.000 €

27          ΕΟΜΠ   ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ             20.000 €

28          ΕΟΤ       ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑ  20.000 €

29          ΕΟΓ       ΓΚΟΛΦ  20.000 €

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:48 Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο – Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων
13:38 Ποιος διαιτητής σφυράει στην κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
13:35 Νέα εξέλιξη για τους πυροβολισμούς στο Σούλι Πατρών – Αυτοβούλως στην Ασφάλεια ένας ακόμη εμπλεκόμενος
13:32 ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: «Ομολόγησε on air» και ζητά από τον Μητσοτάκη άμεση αποπομπή
13:18 Τροχαία: «Βροχή» τα πρόστιμα για κράνος – 1.072 παραβάσεις σε όλη τη χώρα
13:07 Ηράκλειο: Σόου ντροπής σε πτήση από τις Βρυξέλλες – Χειροπέδες σε 34χρονο μόλις προσγειώθηκε
13:00 Πάτρα: Μπλόκο σε πολυτελή οχήματα στο λιμάνι – Σαφάρι κατασχέσεων supercars από την ΑΑΔΕ
12:55 Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΝΟΠ
12:55 Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή του 19χρονου στο σχολείο της Σανλιούρφα
12:50 Εκτακτη επιχορήγηση από την ΕΟΕ-Δείτε σε ποιες ομοσπονδίες μοιράστηκαν χρήματα
12:49 Λαζαρίδης: Εδειξε on air το πτυχίο και απάντησε για τον διορισμό του – «Δεν παραιτούμαι»
12:46 Ρωσία: Επίθεση με drone, μια νεκρή και 5 τραυματίες
12:40 Χίος: Ρουκέτα χτύπησε 32χρονη στη γνάθο την Ανάσταση – Εχασε δόντια και μεταφέρθηκε στην Αθήνα
12:36 Επιθεώρηση Eργασίας: Αύξηση στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, ti δείχνει
12:33 Αργοστόλι: Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες ώρες της 19χρονης πριν βρεθεί νεκρή, τι ερευνά η Αστυνομία
12:25 Σάντσεθ: «Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον πόλεμο»
12:24 Αιγιάλεια: 14χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο από αλκοόλ – Δικογραφία για κατάστημα που φέρεται να της σέρβιρε ποτό
12:22 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία
12:14 Πάτρα: Ο προαστιακός «στεγνώνει» περιοχή της πόλης – Πού θα κοπεί το νερό την Τετάρτη
12:11 Reuters: Ιραν και ΗΠΑ επιστρέφουν στις συζητήσεις, ποιες είναι οι «κόκκινες» γραμμές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
