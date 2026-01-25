Εκτακτη συνεδρίαση λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας από Δευτέρα

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, αρχικά, στη δυτική Ελλάδα…

25 Ιαν. 2026 15:28
Pelop News

Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Κυριακή η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α) Ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα, αρχικά, στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες (κυρίως ανατολικές και νότιες), την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

β) Στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

γ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα σημειωθούν στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

