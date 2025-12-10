Έκτακτη συνεδρίαση ΠΕΔ στην Αγορά Αργύρη: Θα κλείσουν τα δημαρχεία – Οχι στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, λένε οι αιρετοί της Αχαΐας

Εκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιήθηκε χθες στην Αγορά Αργύρη, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο στην Πάτρα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν έντονη αντίδραση σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως εισάγονται με τον νέο κώδικα.

Κεντρικό ζήτημα ήταν η απόφαση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας να απορρίψει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις επόμενες εκλογές της αυτοδιοίκησης, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της. Η πρόβλεψη αυτή φιλοδοξεί να μειώσει την αποχή, φέρνοντας τις ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές στη ψηφιακή εποχή.

Οπως υπογραμμίστηκε, οι δήμαρχοι θεωρούν ότι η διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια, ενώ ζητήθηκε η ψηφοφορία να γίνεται με φυσική παρουσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη χρηματοδότηση έργων, με τους δημάρχους να ζητούν την αυτόματη χρηματοδότηση μέσα από προγράμματα όπως ο «Θησέας» και το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των έργων υποδομής στους δήμους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η προετοιμασία κινητοποιήσεων την ερχόμενη Τρίτη, ακόμα και με κλείσιμο των δημαρχείων σε όλη την περιοχή, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό και την καθυστέρηση στη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων. Παράλληλα, υιοθετήθηκε ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις επιπτώσεις που έχουν οι καθυστερήσεις στις υποδομές και την τοπική οικονομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



