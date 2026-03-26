Έκτακτη σύσκεψη για τον οδοντωτό, ο Κυρανάκης κάλεσε Περιφέρεια και δήμους

Λογικά την Περιφέρεια θα εκπροσωπήσει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης

26 Μαρ. 2026 10:43
Eξελίξεις σημειώνονται στο ζήτημα του έργου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στα γραφεία του Υπουργείου Μεταφορών, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το ιστορικό τρένο.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος έχει καλέσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τους δύο εμπλεκόμενους δήμους: τον Δήμο Αιγιαλείας και τον Δήμο Καλαβρύτων.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Υπουργείου, ενώ το μόνο που απομένει είναι να οριστεί η ώρα έναρξης.

