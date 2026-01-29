Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ευλογιά προβάτων – Φαρμάκης: «Στόχος να μπει τέλος στον ιό»

Έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι (13:30) ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων και της πιστής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης φορέων, ο κ. Φαρμάκης τόνισε ότι στόχος της Περιφέρειας είναι «να μπει ένα τέλος στον ιό που βασανίζει την τοπική οικονομία», επισημαίνοντας παράλληλα ότι έχουν ήδη αποσταλεί είκοσι υποθέσεις στον εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Στόχος η πλήρης εξάλειψη των κρουσμάτων εντός διμήνου

Η περιφερειακή αρχή εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, ειδικά από τη στιγμή που τα κρούσματα εμφανίζουν τάσεις μείωσης. Όπως επισημάνθηκε, είναι κρίσιμο αφενός να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενοι κανόνες και αφετέρου να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα παράνομων μετακινήσεων ζώων και φορτίων που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον πρωτογενή τομέα.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια, στελεχών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπροσώπων της Πολιτικής Προστασίας, του ΕΦΕΤ και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, με στόχο τον δραστικό περιορισμό ή ακόμη και την πλήρη εξάλειψη των κρουσμάτων στη Δυτική Ελλάδα εντός του επόμενου διμήνου, ώστε η περιοχή να καταστεί «καθαρή».

Χαμηλή επιβολή προστίμων σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, η Αχαΐα καταγράφεται χαμηλά στη λίστα των περιοχών όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την ευλογιά, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα ως προς την έκταση και τη συχνότητα των ελέγχων.

Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως παράνομες μετακινήσεις ζώων, εκμετάλλευση ζώων χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, μη έγκαιρη ενημέρωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε περίπτωση κρούσματος, παράνομη βόσκηση και παράνομη ανασύσταση κοπαδιών.

Ενδεικτικά, σε άλλες περιοχές της χώρας έχουν καταγραφεί σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κυρώσεων: στην Καβάλα 44 παραβάσεις με πρόστιμα 120.000 ευρώ, στη Λάρισα επίσης 44 παραβάσεις με πρόστιμα 64.000 ευρώ, ενώ στην Ξάνθη έχουν καταγραφεί 17 παραβάσεις και πρόστιμα 28.000 ευρώ.

Αντίθετα, σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία καταγράφεται περιορισμένη επιβολή κυρώσεων, παρά τα διαδοχικά κρούσματα, ενώ διερευνάται ποιοι κρίκοι της αλυσίδας βιοασφάλειας «έσπασαν», επιτρέποντας την εξάπλωση της νόσου από τη Φωκίδα προς τη Ναυπακτία και την Αχαΐα.

Η απάντηση Φίλια και τα πρώτα πρόστιμα

Απαντώντας στις παρατηρήσεις για τον χαμηλό αριθμό προστίμων, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, σημείωσε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι προγενέστερα και δεν αποτυπώνουν τη σημερινή εικόνα.

Όπως ανέφερε, η έξαρση του ιού στη Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε τον Αύγουστο, χωρίς να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών επιβολής προστίμων, σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες όπου η νόσος είχε εμφανιστεί νωρίτερα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκαταλέγεται στις λίγες που έχουν αποστείλει τόσο μεγάλο αριθμό υποθέσεων στον εισαγγελέα.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, χθες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για δύο περιπτώσεις, στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 40.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται. Συνολικά, οι υποθέσεις που έχουν διαβιβαστεί στον εισαγγελέα ανέρχονται πλέον σε 19, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι σύντομα θα επιβληθούν πρόστιμα και σε μία ή δύο ακόμη περιπτώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



