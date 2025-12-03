Αγρότες πέρασαν το μπλόκο της Αστυνομίας και ετοιμάζονται για δικό τους μπλόκο στο τελωνείο Προμαχώνα

Κορυφώνονται οι κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα

Αγρότες πέρασαν το μπλόκο της Αστυνομίας και ετοιμάζονται για δικό τους μπλόκο στο τελωνείο Προμαχώνα
03 Δεκ. 2025 12:07
Pelop News

Ένα νέο μπλόκο στον Προμαχώνα στο εκεί τελωνείο ετοιμάζονται να στήσουν οι αγρότες – αυτή τη φορά από τις Σέρρες – καθώς τα τρακτέρ λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι κατάφεραν να προσπεράσουν τον φραγμό που είχε στήσει η αστυνομία.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, που υπάρχουν μπλόκα, που ενισχύονται και τι αποφάσεις έχουν πάρει

Αν και από την ΕΛΑΣ είχαν τοποθετηθεί τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα στο ύψος του κόμβου Λευκώνα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ τους από τα χωράφια και να βρεθούν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγρότες με τα βαριά οχήματα παρέκαμψαν τις κλούβες της αστυνομίας και μέσα από τα χωράφια κατάφεραν και βγήκαν πάλι στο δρόμο για το τελωνείο.

Πλέον μένει να αποσαφηνιστεί αν οι αγρότες αποκλείσουν το τελωνείο επ αόριστον, στήνοντας μπλόκο στον Προμαχώνα – όπως οι συνάδελφοί τους στα Μάλγαρα – ή θα αποκλείσουν το δρόμο συμβολικά και για λίγο στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση διαμηνύει πως η αστυνομία δεν θα αντιμετωπίσει με βία τους αγρότες, ωστόσο θα κρατήσει σκληρή στάση σε περίπτωση που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρήσουν σε αποκλεισμό λιμανιών, τελωνείων κτλ.

