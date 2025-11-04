ΕΚΤΑΚΤΟ Χαλκίδα: Συλλήψεις για την φονική συμπλοκή, πώς συνδέεται με την υπόθεση Λυγγερίδη

Συνολικά πέντε συλλήψεις για το «ραντεβού θανάτου» μεταξύ οπαδών ΑΕΚ και Ολυμπιακού, με έναν νεκρό 23χρονο και δύο τραυματίες. Αναζητούνται δύο ακόμη εμπλεκόμενοι.

04 Νοέ. 2025 11:04
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες βράδυ (3/11), σε πάρκινγκ μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην περιοχή Ληλαντίων Χαλκίδας, με θύμα έναν 23χρονο οπαδό της ΑΕΚ. Ο άτυχος νεαρός, γιος γνωστού επιχειρηματία με πρατήριο υγρών καυσίμων στη Δροσιά, κατέληξε στα χέρια πολιτών και γιατρών στο νοσοκομείο Χαλκίδας, μετά από μαχαίρωμα, χωρίς να έχει ποινικό παρελθόν.

Το περιστατικό, που χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως «ραντεβού βίας» μεταξύ οπαδών ΑΕΚ και Ολυμπιακού, εμπλέκει συνολικά οκτώ άτομα –τέσσερα από κάθε πλευρά– τα οποία έφτασαν με δύο ΙΧ αυτοκίνητα στη συνεννοημένη πλατεία. Η διαμάχη κλιμακώθηκε με χρήση μαχαιριών, οδηγώντας στον θάνατο του 23χρονου και σε τραυματισμούς δύο ακόμη νεαρών, ενός οπαδού ΑΕΚ και ενός Ολυμπιακού, οι οποίοι νοσηλεύονται.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί πέντε άτομα: τρεις οπαδοί ΑΕΚ και δύο toy Ολυμπιακού, όλοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο εκτός από έναν 19χρονο οργανωμένο οπαδό των ερυθρολεύκων. Ο 19χρονος εμπλέκεται στη μαμούθ δικογραφία για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στα επεισόδια του Ρέντη τον Δεκέμβριο 2023, με περιφερειακό ρόλο. Λίγη ώρα μετά την ενημέρωση του νοσοκομείου, οι αρχές συνέλαβαν τους δύο τραυματίες Ολυμπιακού, ενώ ακολούθησαν τρεις συλλήψεις οπαδών ΑΕΚ. Αναζητούνται δύο ακόμη εμπλεκόμενοι, ένας ταυτοποιημένος Ολυμπιακός και ένας αταύτοποιητος.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε τις συλλήψεις και τόνισε ότι διερευνώνται τα οπαδικά κίνητρα, με έμφαση στην εφαρμογή του νόμου Βρούτση για την αθλητική βία. Το επεισόδιο, που έρχεται εν μέσω αναβολών δικών για παρόμοιες υποθέσεις όπως η δολοφονία του Άλκη Καμπανού, προκαλεί σοκ και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας.
