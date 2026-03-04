Χρυσή Αυγή: Το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη των 42 ως εγκληματική οργάνωση – Η απόφαση

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ανακοίνωσε την απόφασή του για τους 42 κατηγορουμένους στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, επικυρώνοντας την πρωτόδικη ετυμηγορία του 2020. Το δικαστήριο έκρινε ένοχους για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Χρήστο Παπά, Ηλία Παναγιώταρο, Γιώργο Γερμενή και Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι πρώην βουλευτές Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Αρβανίτης, καθώς και άλλοι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Ρουπακιάς (δολοφόνος Παύλου Φύσσα), ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.

Ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, ενώ παραγράφηκαν τα αδικήματα παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Για συνέργεια στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων Ιωάννης Άγγος, Μάριος Αναδιώτης, Γιώργος Δήμου, Ιωάννης Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρος Καλαρρύτικος, Ιωάννης Κομιανός, Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Γιώργος Πατέλης, Γιώργος Σκάλκος, Γιώργος Σταμπέλος, Λέων Τσαλίκης και Νικόλαος Τσόρβας.

Για την επίθεση σε αλιεργάτες στο Κερατσίνι, ένοχοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκαν οι Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης (σε άδεια από φυλακή), ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από συνηγόρους. Στο ακροατήριο παρευρέθηκαν η μητέρα του Παύλου Φύσσα και ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου.

Αυτή την ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών για τους εντολείς τους, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται.

