Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη από απόψε – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή. Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και μεταφορά αφρικανικής σκόνης αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

14 Φεβ. 2026 11:46
Pelop News

Σε φάση επιδείνωσης εισέρχεται ο καιρός από το βράδυ του Σαββάτου, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο και πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική και βόρεια Ελλάδα έως και την Κυριακή το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών από το βράδυ του Σαββάτου έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ήπειρο, κυρίως από τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται επιδείνωση από τις προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής έως αργά το απόγευμα.

Παράλληλα, ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι θα επικρατήσουν στο Ιόνιο το βράδυ του Σαββάτου, φτάνοντας τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή στο Αιγαίο οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ακόμη και τα 9.

Οι ίδιες καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως προς την ανατολική Ελλάδα. Περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – καθώς και οι Κυκλάδες και η Εύβοια αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την πορεία του καιρού.

