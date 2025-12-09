Ειδικές ρυθμίσεις στήριξης για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα, τι προβλέπεται για συντάξεις και οφειλές

Ρυθμίσεις για ίδια θεσμική αντιμετώπιση με τα θύματα των Τεμπών

Ειδικές ρυθμίσεις στήριξης για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα, τι προβλέπεται για συντάξεις και οφειλές
09 Δεκ. 2025 9:51
Pelop News

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά σε σημαντικές ρυθμίσεις για την υποστήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους από τις καταστροφές στο Μάτι (πυρκαγιά Ιουλίου 2018) και στη Μάνδρα (πλημμύρα Νοεμβρίου 2017), ισοφαρίζοντας την προστασία τους με εκείνη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Με τροπολογίες που κατέθεσε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης στο νομοσχέδιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο, το κράτος βάζει τέλος σε εκκρεμότητες ετών, προβλέποντας μέτρα αποκατάστασης και ανακούφισης.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

  • Αποζημιώσεις: Οι επιδικασμένες αποζημιώσεις χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία.
  • Ειδική σύνταξη: Μηνιαία σύνταξη 1.700 ευρώ (τετραπλάσια της πλήρους εθνικής σύνταξης), αφορολόγητη και ακατάσχετη, που δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες παροχές και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη. Δικαιούχοι: συγγενείς θυμάτων, καθώς και εγκαυματίες από το Μάτι με εγκαύματα 2ου/3ου βαθμού και αναπηρία ≥50% (από το Μητρώο Εγκαυματιών). Καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή άλλης σύνταξης.
  • Διαγραφή οφειλών: Αυτοδίκαιη διαγραφή χρεών προς Φορολογική Διοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία και ΤΟΕΒ/Δήμους, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων ή εξωδικαστικού μηχανισμού. Ισχύει και για οφειλές από συμμετοχή σε διοίκηση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος διατηρείται πλήρως.
  • Υγειονομική και ψυχολογική στήριξη: Πλήρης κάλυψη ιατρικών εξόδων για εγκαυματίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη για οικογένειες θυμάτων.

Το νομοσχέδιο και οι τροπολογίες θα ψηφιστούν σήμερα από τη Βουλή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ