Ειδικές ρυθμίσεις στήριξης για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα, τι προβλέπεται για συντάξεις και οφειλές

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά σε σημαντικές ρυθμίσεις για την υποστήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους από τις καταστροφές στο Μάτι (πυρκαγιά Ιουλίου 2018) και στη Μάνδρα (πλημμύρα Νοεμβρίου 2017), ισοφαρίζοντας την προστασία τους με εκείνη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Με τροπολογίες που κατέθεσε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης στο νομοσχέδιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο, το κράτος βάζει τέλος σε εκκρεμότητες ετών, προβλέποντας μέτρα αποκατάστασης και ανακούφισης.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

Αποζημιώσεις : Οι επιδικασμένες αποζημιώσεις χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία.

: Οι επιδικασμένες αποζημιώσεις χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία. Ειδική σύνταξη : Μηνιαία σύνταξη 1.700 ευρώ (τετραπλάσια της πλήρους εθνικής σύνταξης), αφορολόγητη και ακατάσχετη, που δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες παροχές και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη. Δικαιούχοι: συγγενείς θυμάτων, καθώς και εγκαυματίες από το Μάτι με εγκαύματα 2ου/3ου βαθμού και αναπηρία ≥50% (από το Μητρώο Εγκαυματιών). Καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή άλλης σύνταξης.

: Μηνιαία σύνταξη 1.700 ευρώ (τετραπλάσια της πλήρους εθνικής σύνταξης), αφορολόγητη και ακατάσχετη, που δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες παροχές και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη. Δικαιούχοι: συγγενείς θυμάτων, καθώς και εγκαυματίες από το Μάτι με εγκαύματα 2ου/3ου βαθμού και αναπηρία ≥50% (από το Μητρώο Εγκαυματιών). Καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή άλλης σύνταξης. Διαγραφή οφειλών : Αυτοδίκαιη διαγραφή χρεών προς Φορολογική Διοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία και ΤΟΕΒ/Δήμους, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων ή εξωδικαστικού μηχανισμού. Ισχύει και για οφειλές από συμμετοχή σε διοίκηση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος διατηρείται πλήρως.

: Αυτοδίκαιη διαγραφή χρεών προς Φορολογική Διοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία και ΤΟΕΒ/Δήμους, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων ή εξωδικαστικού μηχανισμού. Ισχύει και για οφειλές από συμμετοχή σε διοίκηση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος διατηρείται πλήρως. Υγειονομική και ψυχολογική στήριξη: Πλήρης κάλυψη ιατρικών εξόδων για εγκαυματίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη για οικογένειες θυμάτων.

Το νομοσχέδιο και οι τροπολογίες θα ψηφιστούν σήμερα από τη Βουλή.

