Εργατικό ατύχημα στο κέντρο της Πάτρας

Σοβαρό εργατικό ατύχημα, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8/12/2025, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οικοδόμος περίπου 62 ετών, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά τη εκτέλεση εργασίων, έπεσε από κτίριο, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη, και τραυματίστηκε σοβαρά.

