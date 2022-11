ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πολυκατάστημα με δεκάδες νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ

Mακελείο σε σουπερ μάρκετ στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όταν άνδρας μπήκε σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart και άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Ο Leo Kosinski, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Chesapeake, είπε ότι πιστεύει ότι «οι νεκροί είναι λιγότεροι από 10. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο κατάστημα βρήκαν νεκρούς και τραυματίες» ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους New York Times.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL

