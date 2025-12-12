Κρήτη: 14 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, «αρχηγός» αγροτοσυνδικαλιστής ΝΕΟΤΕΡΑ

Μεταξύ των συλληφθέντων, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, λογιστές, δικηγόροι και παραγωγοί. Φέρεται να έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκ. ευρώ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κρήτη: 14 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, «αρχηγός» αγροτοσυνδικαλιστής ΝΕΟΤΕΡΑ
12 Δεκ. 2025 8:43
Pelop News

Νεότερη Ενημέρωση: Στις 14 ανέρχονται οι συλλήψεις στην Κρήτη, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης με επίκεντρο το κέντρο του Ηρακλείου και τις Αρχάνες, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γα συμμετοχή στην υπόθεση ερευνώνται συνολικά 42 άτομα, ενώ τα 15 είναι βασικά μέλη.

Ως κεντρικό πρόσωπο με αρχηγικό ρόλο περιγράφεται πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός συνδικαλιστής από την Κρήτη, ενώ για εμπλοκή στη διαδικασία είσπραξης επιδοτήσεων μέσω εικονικών – ψευδών δηλώσεων συμμετέχουν ακόμη λογιστές, ένας δικηγόρος και παραγωγοί.

Οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2025 και φέρεται να έχουν λάβει συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ.

Πρώτη Ενημέρωση: Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος,  από νωρίς σήμερα το πρωί Παρασκευή 12/12/2025, στο νομό Ηρακλείου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 14 συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων λογιστές και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ