Κρήτη: 14 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, «αρχηγός» αγροτοσυνδικαλιστής ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη Ενημέρωση: Στις 14 ανέρχονται οι συλλήψεις στην Κρήτη, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης με επίκεντρο το κέντρο του Ηρακλείου και τις Αρχάνες, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γα συμμετοχή στην υπόθεση ερευνώνται συνολικά 42 άτομα, ενώ τα 15 είναι βασικά μέλη.

Ως κεντρικό πρόσωπο με αρχηγικό ρόλο περιγράφεται πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός συνδικαλιστής από την Κρήτη, ενώ για εμπλοκή στη διαδικασία είσπραξης επιδοτήσεων μέσω εικονικών – ψευδών δηλώσεων συμμετέχουν ακόμη λογιστές, ένας δικηγόρος και παραγωγοί.

Οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2025 και φέρεται να έχουν λάβει συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ.

Πρώτη Ενημέρωση: Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, από νωρίς σήμερα το πρωί Παρασκευή 12/12/2025, στο νομό Ηρακλείου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 14 συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων λογιστές και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

