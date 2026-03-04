Κύπρος: Συναγερμός στην Πρεσβεία των ΗΠΑ – Σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16 ΒΙΝΤΕΟ ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη ενημέρωση: Δύο ελληνικά F16 απογειώθηκαν νωρίτερα σήμερα από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο σε σχέση με το ύποπτο αντικειμένου που εντοπίσθηκε στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας απογειώθηκαν τα δύο F16 από την Πάφο για σκοπούς αναγνώρισης και αντιμετώπισης του ύποπτου αντικειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, τα δύο μαχητικά αεροσκάφη επέστρεψαν στη βάση τους, όπως αναφέρθηκε.

Πρώτη ενημέρωση: Στην Κύπρο σήμανε συναγερμός το πρωί της Τετάρτης 4/03/2026, μετά από πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο με κατεύθυνση το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ σήμανε, συναγερμός στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια.

Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 προς αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες, αναφέρει ο Φιλελεύθερος.

