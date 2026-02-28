Έκτακτο ΚΥΣΕΑ στις 18:30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ συγκαλείται το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τη ραγδαία κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν. Στο επίκεντρο η ασφάλεια και οι περιφερειακές επιπτώσεις.

Έκτακτο ΚΥΣΕΑ στις 18:30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
28 Φεβ. 2026 10:52
Pelop News

Στις 18:30 σήμερα θα συνεδριάσει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκληση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας έρχεται μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Τεχεράνη, με αναφορές για εκρήξεις και πυκνούς καπνούς στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το πρώτο εμφανές πλήγμα σημειώθηκε κοντά σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ, οδηγώντας σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αναμένεται να αξιολογηθούν τα δεδομένα ασφαλείας, οι διπλωματικές κινήσεις της χώρας και οι πιθανές επιπτώσεις για την Ελλάδα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ