Έκτακτο ΚΥΣΕΑ στις 18:30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στις 18:30 σήμερα θα συνεδριάσει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκληση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας έρχεται μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Τεχεράνη, με αναφορές για εκρήξεις και πυκνούς καπνούς στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το πρώτο εμφανές πλήγμα σημειώθηκε κοντά σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ, οδηγώντας σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αναμένεται να αξιολογηθούν τα δεδομένα ασφαλείας, οι διπλωματικές κινήσεις της χώρας και οι πιθανές επιπτώσεις για την Ελλάδα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

