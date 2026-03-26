Λουτράκι: Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ και βαριοπούλες στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, ανθρωποκυνηγητό από την Αστυνομία ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Στόχος ένοπλων ληστών έγινε λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί το υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Λουτράκι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και κρατώντας όπλα, εισέβαλαν στο κατάστημα την ώρα που το κατάστημα άνοιγε για το κοινό.

Συγκεκριμένα η ληστεία σημειώθηκε την ώρα που το υποκατάστημα άνοιγε για το κοινό και το προσωπικό κατευθυνόταν προς τα ΑΤΜ για να τοποθετήσει τα μετρητά. Τότε, οι δύο ληστές —κρατώντας καλάσνικοφ και βαριοπούλες— προσέγγισαν το σημείο. Ο ένας εκ των δύο άρπαξε τις κασετίνες με τα χρήματα, το ύψος των οποίων αγγίζει τις 32.000 ευρώ, και τράπηκε σε φυγή προς το όχημα διαφυγής όπου τον περίμενε ο συνεργός του με αναμμένη τη μηχανή.

Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό

Οι δράστες διέφυγαν πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι αυτόπτες μάρτυρες ή να επέμβουν οι αρχές. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ευρεία επιχείρηση στην Κορινθία και τις γύρω περιοχές για τον εντοπισμό του οχήματος, ενώ εξετάζεται εξονυχιστικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Η μεθοδολογία των δραστών, η χρήση βαρύ οπλισμού και ο ακριβής χρόνος της επίθεσης δείχνουν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, άτομα που είχαν μελετήσει καλά τις κινήσεις των υπαλλήλων.

