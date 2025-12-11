ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» πήγε στην Εξεταστική, για να μην...απαντήσει - «Ξεφτιλίζομαι δημόσια, θα καταθέσω στο δικαστήριο» - Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ

O Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «φραπέ» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να προσήλθε σήμερα το πρωί Πέμπτη 11/12/2025, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δήλωσε ότι δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών. Τις απαντήσεις θα τις δώσει στην Δικαιοσύνη όταν κληθεί, όπως ανέφερε.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι εγώ και η οικογένειά μου χειρότερα από τον κάθε εγκληματία. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ένα ευρώ παράνομα. Έχω υποστεί έναν διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου», τόνισε ο Γιώργος Ξυλούρης και κατέληξε: «Θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής και δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο θεός».

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει σήμερα ο «φραπές», ελέγχεται για 2,5 εκ. ευρώ

Μετά την αρχική άρνηση του ο Γιώργος Ξυλούρης να εμφανιστεί και να καταθέσει στην εξεταστική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, σήμερα βρέθηκε στη βουλή, για να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, βρίσκεται στο επίκεντρο της δικογραφίας και ελέγχεται για παρατυπίες και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες επιδοτήσεις, αλλά και για αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ελέγχεται για καταθέσεις 2,5 εκατ. ευρώ και άλλα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar. Για το πολυτελές αυτοκίνητο είχε πει ότι του το δώρισε ένας φίλος του από την Κόρινθο και εκείνος το μεταβίβασε στην Ιταλία για 2.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Ξυλούρης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι «θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε… μαραθώνιο».

Ωστόσο σε άλλη συνέντευξή του, λίγες ημέρες μετά, δήλωνε σε πιο ήπιους τόνους ότι «δεν θα κάψω κανέναν με την κατάθεσή μου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε φωτιά κρατώ να κάψω κανέναν, ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου».

Ο Γιώργος Ξυλούρης είχε κληθεί να καταθέσει την πρώτη φορά στις 20 Νοεμβρίου. Ωστόσο την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην πάει, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Η στάση του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ειδικά στις τάξεις της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για νέα προσπάθεια συγκάλυψης. Πολλοί δε, ήταν εκείνοι που ζητούσαν μέχρι και τη βίαιη προσαγωγή του.

Η ΝΔ ανέφερε ότι η απόφασή του να μην προσέλθει τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου και αποφάσισε να τον στείλει στον εισαγγελέα προκειμένου να κρίνει εάν έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας.

