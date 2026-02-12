Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ

Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ΒΙΝΤΕΟ - ΝΕΟΤΕΡΑ
12 Φεβ. 2026 17:22
Νεότερη Ενημέρωση: Εικοσι δύο πυροσβέστες με 9 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Περιβόλα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στον πρώτο όροφο της κύριας κατοικίας και συνεχίζεται η κατάσβεση στη σοφίτα.

Πρώτη Ενημέρωση: Πυρκαγιά σε σπίτι στην Περιβόλα Πατρών σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λίγο μετά της 5 το απόγευμα της Πέμπτης 12/02/2026.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες «πρόκειται για μεγάλη φωτιά», ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές επί του παρόντος για τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα.

