Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη Ενημέρωση: Εικοσι δύο πυροσβέστες με 9 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Περιβόλα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στον πρώτο όροφο της κύριας κατοικίας και συνεχίζεται η κατάσβεση στη σοφίτα.

Πρώτη Ενημέρωση: Πυρκαγιά σε σπίτι στην Περιβόλα Πατρών σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λίγο μετά της 5 το απόγευμα της Πέμπτης 12/02/2026.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες «πρόκειται για μεγάλη φωτιά», ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές επί του παρόντος για τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



