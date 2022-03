ΕΚΤΑΚΤΟ – Τελεσίγραφο Πούτιν για την παράδοση της Μαριούπολης

Παράλληλα, κάλεσε τους «εθνικιστές μέσα στην πόλη» να παραδώσουν τα όπλα, σημειώνοντας ότι θα προσφέρει ασφαλές πέρασμα τη Δευτέρα, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι θα ανοίξει και πάλι ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς Δύση και Ανατολή.

Η Ουκρανία καλείται να δώσει την απάντησή της για παράδοση της Μαριούπολης μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, όπως αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Ria.

To πρωί της Κυριακής, ο Δήμαρχος της Μαριούπολης κατήγγειλε πως οι Ρώσοι απαγάγουν αμάχους και τους μεταφέρουν σε φιλορωσικές περιοχές, ενώ όπως έγινε γνωστό, τα ορφανά παιδιά που ήταν εγκλωβισμένα σε σανατόριο της Μαριούπολης μεταφέρθηκαν από τους Ρώσους στο Ντόνετσκ, κινήσεις που αν επιβεβαιωθούν, δείχνουν πως οι Ρώσοι «άδειαζαν» την πόλη, για να προετοιμάσουν χτύπημα, κι έτσι τώρα εκδίδουν το τελεσίγραφο.

«Oι αρχές της Μαριούπολης έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια επιλογή και να περάσουν στο πλευρό του λαού, αλλιώς το στρατιωτικό δικαστήριο που τους περιμένει θα είναι απλά πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που τους αξίζει για τα τρομερά εγκλήματά τους, τα οποία η ρωσική πλευρά τεκμηριώνει πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου σε ενημέρωση της Διοίκησης Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συνταγματάρχης Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

#BREAKING : Russia’s defense ministry says #Ukraine has until early hours of March 21 to give #Russia its answer on surrendering #Mariupol – RIA

