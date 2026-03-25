Τραγωδία στη Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος δύτης μετά από πολυήμερες έρευνες, το Σάββατο η ανάσυρση

Νεκρός στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη ο 34χρονος δύτης. Γιατί η ανάσυρση της σορού μετατίθεται για το Σάββατο.

25 Μαρ. 2026 20:22
Pelop News

Με τον πλέον τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη στη Βουλιαγμένη. Μετά από πολυήμερες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εντοπισμός έγινε σε πολύ μεγάλο βάθος, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ανάσυρσης ιδιαίτερα σύνθετη και επικίνδυνη. Οι αρχές επισημαίνουν ότι απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και εξειδικευμένοι δύτες βαθέων υδάτων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με ασφάλεια.

Το χρονικό της μοιραίας κατάδυσης

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, όταν ο 34χρονος μαζί με έναν φίλο του καταδύθηκαν στο επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο. Σύμφωνα με τη συγκλονιστική μαρτυρία του φίλου του, ο οποίος κατάφερε να βγει στην ακτή και να ειδοποιήσει τις αρχές, ο 34χρονος παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα.

«Τον είδα με το υποβρύχιο σκούτερ να προσπαθεί να βγει, αλλά δεν μπορούσε λόγω των ρευμάτων. Βγήκα γρήγορα έξω και κάλεσα σε βοήθεια. Στη συνέχεια ξαναβούτηξα μήπως και κατάφερνα να τον τραβήξω με σκοινί… έβλεπα τον φακό του, ήταν αναμμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνοδός του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών την Τρίτη, είχαν εντοπιστεί σε βάθος 30 μέτρων ένα υποβρύχιο σκούτερ και ένα βατραχοπέδιλο, αντικείμενα που ανήκαν στους δύο δύτες και είχαν αφεθεί πίσω στην προσπάθεια επιστροφής στην ακτή.

Επιχείρηση για την ανάσυρση

Παρά τον εντοπισμό του 34χρονου, η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη. Λόγω των πολύ ισχυρών ρευμάτων που επικρατούν στην περιοχή, το Λιμενικό και οι διασώστες αποφάσισαν να αναβάλουν την ανάσυρση τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο.

Για την ολοκλήρωση της επιχείρησης απαιτείται ειδικός σχεδιασμός. Οι δύτες θα χρησιμοποιήσουν ειδικά μείγματα στις φιάλες τους για να αντέξουν στο μεγάλο βάθος και την παρατεταμένη παραμονή.

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν εξειδικευμένοι δύτες, καθώς το «Πηγάδι του Διαβόλου» θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα σημεία για κατάδυση στην Αττική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ