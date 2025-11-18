Βορίζια: Παραδόθηκε στις Αρχές ο αδελφός της 56χρονης
Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο αδελφός της 56χρονης που βρέθηκε νεκρή στα Βορίζια Ηρακλείου. Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου της γυναίκας.
Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης ο αδελφός της 56χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στα Βορίζια Ηρακλείου.
Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία, βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της γυναίκας.
Βορίζια: Βίντεο «οδήγησε» στην αποφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, ΒΙΝΤΕΟ
Ο άνδρας προσήλθε αυτοβούλως, προκειμένου να καταθέσει και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις για την εξέλιξη της έρευνας.
Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρώνουν την προκαταρκτική διαδικασία.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News