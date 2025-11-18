Βορίζια: Παραδόθηκε στις Αρχές ο αδελφός της 56χρονης

Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης ο αδελφός της 56χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία, βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της γυναίκας.

Ο άνδρας προσήλθε αυτοβούλως, προκειμένου να καταθέσει και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις για την εξέλιξη της έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρώνουν την προκαταρκτική διαδικασία.

