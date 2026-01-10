Εκτεταμένες οι ζημιές στο Ρίο: «Ενάμιση χρόνο κάνουμε υπομονή, οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα»

Η έντονη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών έπληξε τη δυτική Ελλάδα. Προφανώς, κάποιες περιοχές χτυπήθηκαν περισσότερο από άλλες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις και υλικές ζημιές, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς.

Στην Πάτρα είχαμε την πτώση ενός δέντρου, όπως και αντίστοιχα φαινόμενα στη Δυτική Αχαΐα, αλλά το Ρίο έγινε ο βασικός «αποδέκτης» των σφοδρών καιρικών φαινομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραλιακή οδός Ποσειδώνος, η οποία σε μεγάλο κομμάτι της βρέθηκε βυθισμένη -για ακόμη μια φορά- κάτω από τη φουσκωμένη θάλασσα, όπως αναφέραμε σε χθεσινό μας ρεπορτάζ. Η κατάσταση για τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες της περιοχής έχει γίνει ανυπόφορη, καθώς φαίνεται να ζουν την «ημέρα της μαρμότας» κάθε φορά που ο καιρός δείχνει την πιο ιδιότροπη, πιο ανηλεή, πλευρά του.

Μιλήσαμε με τον Σπύρο Στεργίου, ιδιοκτήτη του ρεστοράν «Ναύτ-οικο», το οποίο βρίσκεται στην προαναφερθείσα οδό και σας παραθέτουμε κάποιες από τις σκέψεις του. «Ενάμιση χρόνο κάνουμε υπομονή», αναφέρει χαρακτηριστικά, σχετικά με το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της πλημμύρας.

Μας ενημέρωσε πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα στην οδό Ποσειδώνος, «είναι τραγικά ανεπαρκή απέναντι στις κακοκαιρίες», καθώς η μόνη προστασία είναι ένα τοιχάκι από τσιμέντο και μερικές πέτρες, οι οποίες μάλιστα έκαναν την κατάσταση χειρότερη, αφού το νερό παρέσυρε μερικές από αυτές και προκλήθηκαν ακόμα περισσότερες υλικές ζημιές. «Ο δρόμος πλημμύρισε και τα μαγαζιά αποκλείστηκαν. Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα στον κλάδο».

Ο Σπ. Στεργίου καταλήγει πως είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί κυματοθραύστης, αλλιώς οι κάτοικοι και τα μαγαζιά στην περιοχή θα βιώνουν το ίδιο πρόβλημα ξανά και ξανά, με την πρώτη κακοκαιρία. Οταν τον ρωτήσαμε εάν μπορεί να μας στείλει φωτογραφίες προς δημοσίευση, μας απάντησε: «Δεν τράβηξα αυτήν τη φορά. Εχω βαρεθεί να τραβάω φωτογραφίες…».

ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ: «ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΣΑΝ ΝΑΥΑΓΟΙ»

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι καταγγελίες άλλων καταστηματαρχών και φυσικά κατοίκων της περιοχής, με την πρώην πρόεδρο της Κοινότητας Ρίου, Νικολίτσα Μπετιχαβά, να αναφέρει χθες στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» ότι κάθε φορά που σημειώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα, κινδυνεύουν κάτοικοι και σπίτια. «Ζούμε αυτήν την κατάσταση μετά το πέρας του έργου της Γέφυρας το 2004.

Το πρόβλημα είναι σοβαρό και κρατάει εδώ και 21 χρόνια. Νιώθουμε σαν ναυαγοί! Οι πλημμύρες αφορούν αποκλειστικά το σημείο της δυτικής προβλήτας, η οποία έχει κλίση προς την Πάτρα, ενώ θα μπορούσε να έχει φορά προς τη φυσική απόληξη. Φαίνεται με γυμνό μάτι. Θα μπορούσε να είχε γίνει κι ένα πολύ βαθύ φρεάτιο από τον Δήμο Πατρέων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νικολίτσα Μπετιχαβά.

ΒΡΟΧΕΣ, ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΙΠΗ

Ενώ τα δυσάρεστα τερτίπια του καιρού και τα ακραία φαινόμενα φαίνεται να έχουν προς το παρόν κοπάσει, οι προβλέψεις δεν δείχνουν δραματική βελτίωση για τις επόμενες μέρες. Αντίθετα, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται στην Πάτρα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για απόψε.

Καταιγίδες οι οποίες θα διαρκέσουν πιθανότατα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Παρόλη τη διακοπή της βροχόπτωσης όμως, τη σκυτάλη παίρνουν από τα ξημερώματα της Δευτέρας, έως και την Τρίτη, οι ασυνήθιστα και ιστορικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Δεν είναι απίθανο το σενάριο να «βουτήξει» το θερμόμετρο κάτω από το μηδέν, καθώς φαίνεται πως θα αντιμετωπίσουμε από τρεις βαθμούς μέχρι κι έναν βαθμό Κελσίου, ανάλογα την περιοχή.

Ευτυχώς, οι προβλέψεις της ΕΜΥ, δείχνουν παράλληλα πτώση της ταχύτητας του ανέμου, ο οποίος φαίνεται πως δεν θα ξεπεράσει τα τέσσερα μποφόρ. Σχεδόν ίδιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις και για το Ρίο, με μόνη αναμενόμενη διαφορά, τους πιο δυνατούς ανέμους, οι οποίοι πάλι σταδιακά θα μειώνονται σε ένταση. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στην πόλη μας σε συνδυασμό με την έξαρση των κρουσμάτων γρίπης, καθιστούν απαραίτητη την προσοχή των συμπολιτών μας σχετικά με τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους.

