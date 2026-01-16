Εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Σουφλί: Συλλήψεις για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και στρατιωτικοί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Σουφλί, με δεκάδες εφόδους, συλλήψεις για ναρκωτικά και εμπλοκή στρατιωτικών, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση στις τοπικές αρχές.

Εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Σουφλί: Συλλήψεις για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και στρατιωτικοί
16 Ιαν. 2026 13:04
Pelop News

Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (16/1/2026) στο Σουφλί, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 20 συλλήψεις, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και στρατιωτικοί. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» την περιοχή, πραγματοποιώντας εφόδους σε σπίτια και άλλους χώρους, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες, οι Αρχές έχουν εντοπίσει ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, εργαλεία που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία τους, καθώς και χρηματικά ποσά, τα οποία εξετάζεται αν προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Αλεξανδρούπολη ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι στρατιωτικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση θα παραπεμφθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Στρατοδικείο Ξάνθης.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης και τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:32 Πτώση του X, χιλιάδες αναφορές για πολλά προβλήματα
17:19 Βρέθηκε νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες
17:15 ΜέΡΑ25: Κλήση Βαρουφάκη σε προκαταρκτική για τις δηλώσεις περί ecstasy
17:10 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία
17:03 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία
16:55 Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα
16:41 Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
16:33 TikTok: Νέο φίλτρο εντοπισμού χρηστών κάτω των 13 ετών
16:26 Μέγαρα: Σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου, εγκλωβισμός οδηγού βαν ΦΩΤΟ
16:17 Κρήτη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα
16:12 Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο, παραπέμφθηκαν δύο συλληφθέντες
15:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα
15:45 Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με Μητσοτάκη, οριστικοποιούν τους εκπροσώπους
15:37 Μενδώνη για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας με ευρύ διαμέτρημα και διακριτό αποτύπωμα»
15:29 Eurovision 2026: Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο για τα 28 ελληνικά τραγούδια των ημιτελικών
15:18 Μαρινάκης: Διάλογος με αγρότες, κανόνες στα πανεπιστήμια, ενίσχυση οδικής ασφάλειας στο πρώτο briefing 2026
15:11 Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.
15:03 Δήμος Ήλιδας: Καταγγελία για εκφοβισμό και πιέσεις σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας
15:00 «Δεν υπάρχει μία απάντηση»: Ο κτηνίατρος Κων. Μήλιος για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
14:59 Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης: Κυβέρνηση και αγρότες «κλειδώνουν» συνάντηση χωρίς τον εκπρόσωπο των Μαλγάρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ