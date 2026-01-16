Εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Σουφλί: Συλλήψεις για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και στρατιωτικοί

Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (16/1/2026) στο Σουφλί, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 20 συλλήψεις, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και στρατιωτικοί. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» την περιοχή, πραγματοποιώντας εφόδους σε σπίτια και άλλους χώρους, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες, οι Αρχές έχουν εντοπίσει ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, εργαλεία που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία τους, καθώς και χρηματικά ποσά, τα οποία εξετάζεται αν προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Αλεξανδρούπολη ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι στρατιωτικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση θα παραπεμφθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Στρατοδικείο Ξάνθης.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης και τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών.

