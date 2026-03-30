Εκτίναξη τιμών πετρελαίου: Στα 115 δολάρια το Brent παρά το διπλωματικό «παζάρι» Τραμπ

30 Μαρ. 2026 8:10
Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, με την αγορά να αντιδρά σπασμωδικά στη διεύρυνση του πολεμικού μετώπου στη Μέση Ανατολή. Παρά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να καθησυχάσει τις αγορές κάνοντας λόγο για «λογική ηγεσία» στην Τεχεράνη και έμμεσες διαπραγματεύσεις, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης καταγράφουν νέα σημαντικά κέρδη.

Στις ασιατικές αγορές, το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκε κατά 2,16%, φτάνοντας στα 115 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μηνιαία άνοδο της τάξης του 59%, μέγεθος που ξεπερνά ακόμη και τις διακυμάνσεις του Πολέμου του Κόλπου το 1990. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 1,87%, αγγίζοντας τα 101,50 δολάρια.

Η νέα κλιμάκωση πυροδοτήθηκε από τις πρώτες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κατά του Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τους φόβους για γενίκευση του πολέμου. Οι αναλυτές της JP Morgan επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος δεν εντοπίζεται πλέον μόνο στα Στενά του Ορμούζ —από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς— αλλά επεκτείνεται πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Ήδη οι ροές πετρελαίου ανακατευθύνονται, με τη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει μέσω του λιμανιού Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα περίπου 4,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, προκειμένου να παρακάμψει τις εμπόλεμες ζώνες του Περσικού Κόλπου.

