Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως έχει ξεφύγει η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας, όπου ομάδες νεαρών προκαλούν εκτεταμένες φθορές και επικίνδυνα περιστατικά εντός του σχολικού χώρου. Σύμφωνα με καταγγελίες, νεαροί βάζουν φωτιές, πετούν βεγγαλικά, καταστρέφουν εξοπλισμό, ενώ δεν διστάζουν να ρίχνουν θρανία από σκάλες και γλάστρες από παράθυρα.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία αποτυπώνεται η στιγμή που ανάβουν φωτιά στους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια επιχειρούν να τη σβήσουν με πυροσβεστήρα, μετατρέποντας το σχολείο σε σκηνικό χάους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, πρόκειται για τρεις διαφορετικές ομάδες νεαρών, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν όλοι είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

Μαθήτρια του ΕΠΑΛ περιέγραψε πως σε μία τουλάχιστον περίπτωση θρανίο πετάχτηκε από τις σκάλες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια κοπέλα στο πόδι, γεγονός που εντείνει τους φόβους για σοβαρό ατύχημα.

Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει αδράνεια από τη διεύθυνση του σχολείου. Όπως ανέφερε η πρόεδρος του συλλόγου, όταν ζητήθηκε η αποβολή μαθητών που εμπλέκονται στα επεισόδια, η διευθύντρια φέρεται να απάντησε ότι «η αποβολή δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση στους γονείς.





