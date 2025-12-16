Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά επεισόδια με φωτιές, καταστροφές και επικίνδυνες συμπεριφορές καταγγέλλονται σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας, με τον Σύλλογο Γονέων να κάνει λόγο για αδράνεια της διεύθυνσης και την κατάσταση να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ
16 Δεκ. 2025 11:12
Pelop News

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως έχει ξεφύγει η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας, όπου ομάδες νεαρών προκαλούν εκτεταμένες φθορές και επικίνδυνα περιστατικά εντός του σχολικού χώρου. Σύμφωνα με καταγγελίες, νεαροί βάζουν φωτιές, πετούν βεγγαλικά, καταστρέφουν εξοπλισμό, ενώ δεν διστάζουν να ρίχνουν θρανία από σκάλες και γλάστρες από παράθυρα.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία αποτυπώνεται η στιγμή που ανάβουν φωτιά στους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια επιχειρούν να τη σβήσουν με πυροσβεστήρα, μετατρέποντας το σχολείο σε σκηνικό χάους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, πρόκειται για τρεις διαφορετικές ομάδες νεαρών, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν όλοι είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

Μαθήτρια του ΕΠΑΛ περιέγραψε πως σε μία τουλάχιστον περίπτωση θρανίο πετάχτηκε από τις σκάλες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια κοπέλα στο πόδι, γεγονός που εντείνει τους φόβους για σοβαρό ατύχημα.

Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει αδράνεια από τη διεύθυνση του σχολείου. Όπως ανέφερε η πρόεδρος του συλλόγου, όταν ζητήθηκε η αποβολή μαθητών που εμπλέκονται στα επεισόδια, η διευθύντρια φέρεται να απάντησε ότι «η αποβολή δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση στους γονείς.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Η Μοσάντ ζητά ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις εβραϊκές γιορτές
11:12 Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα
11:00 Σοκ στην Πάτρα από το θάνατο του Νίκου Παπακώστα: Φινάλε δίχως encore
10:58 Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα
10:58 Φωτεινή Τσαλίκογλου: «Η σιωπή – προφύλαξη είναι μια μεγάλη αυταπάτη»
10:56 Μακελειό στο Σιδνεϋ: Ξύπνησε από το κώμα και ανακρίνεται ο 24χρονος δράστης
10:53 Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»
10:51 Ο Ηλείος βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του μετά από καταδίωξη
10:48 Που θα δείτε τις μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα
10:42 Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα
10:42 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πρόγραμμα για την στεγαστική κρίση
10:40 Χρηστίδης: Η ΑΑΔΕ δεν είναι η Αρχή που θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»;
10:38 Ταχύτερη εκδίκαση ανακοπών για πλειστηριασμούς
10:35 Ο Ρουβίκωνας με πορεία στο σπίτι της Κεραμέως, η απάντηση της υπουργού ΦΩΤΟ
10:30 Τσίπρας: «Γι’ αυτό επέλεξα την Πάτρα πρώτο σταθμό της περιοδείας μου»
10:28 Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο της
10:23 Ακύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, πώς θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
10:20 Ζαλίζουν τα νούμερα της περιουσίας του Ελον Μάσκ
10:13 Η παιδική παράσταση «Το σεντούκι της γιαγιάς» στο Royal Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ