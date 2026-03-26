Εκτόξευση των αεροπορικών εισιτηρίων ως και 560%, χάνεται η ζήτηση για καλοκαιρινές διακοπές

Για τα ταξίδια του Ιουνίου, οι τιμές των εισιτηρίων σε βασικές διαδρομές Ασίας – Ειρηνικού προς Ευρώπη είναι περίπου 70% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο

Εκτόξευση των αεροπορικών εισιτηρίων ως και 560%, χάνεται η ζήτηση για καλοκαιρινές διακοπές
26 Μαρ. 2026 12:12
Pelop News

Σε ξέφρενη πορεία κινούνται πλέον οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων όπως Ασίας και Ευρώπης αλλά και Ευρώπης ΗΠΑ, όπως και σε μικρότερες διαδρομές μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τιμές των εισιτηρίων αυξάνονται απότομα έως και 560% και αναμένεται να παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, σύμφωνα με την συμβουλευτική εταιρεία στον τομέα της αεροπορίας, Alton Aviation Consultancy. Η άνοδος έρχεται μετά από όσα συμβαίνουν τον τελευταίο μήνα – τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν – στον Περσικό Κόλπο, έναν βασικό παγκόσμιο αεροπορικό διάδρομο, έχοντας εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και συνεχίζοντας να διαταράσσουν τις αερομεταφορές.

Για τα ταξίδια του Ιουνίου, οι τιμές των εισιτηρίων σε βασικές διαδρομές Ασίας – Ειρηνικού προς Ευρώπη είναι περίπου 70% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, βάσει της ανάλυσης δεδομένων από την Cirium και διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία της Alton. Ένα εισιτήριο Σίδνεϋ – Λονδίνο κοστίζει πλέον κατά μέσο όρο πάνω από 1.500 δολάρια, σχεδόν διπλάσια από την περσινή τιμή. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν τόσο απευθείας πτήσεις όσο και πτήσεις με μία στάση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέρχονται από κόμβους του Κόλπου.

Η αύξηση δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατεύθυνση. Οι τιμές των εισιτηρίων από Ευρώπη προς Ασία έχουν επίσης αυξηθεί, με τις τιμές του Ιουνίου να έχουν αυξηθεί έως και 79% σε ετήσια βάση. Ορισμένες διαδρομές μεγάλων αποστάσεων είναι πλέον σχεδόν τρεις φορές ακριβότερες σε σύγκριση με πέρυσι.

Η αύξηση των τιμών έρχεται μετά τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, περίπου 70.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Το κλείσιμο του εναέριου χώρου, η μειωμένη χωρητικότητα στα αεροδρόμια του Κόλπου και η αύξηση του κόστους καυσίμων έχουν αυξήσει τις τιμές των ναύλων και αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τις τιμές τους επόμενους μήνες.

Ακόμα και μέχρι τον Οκτώβριο, οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν περίπου 30% υψηλότερες από τα επίπεδα του περασμένου έτους.

Η ζήτηση για ταξίδια «χάνεται»

Οι υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων και η αβεβαιότητα που φέρνει ο πόλεμος επηρεάζουν τη ζήτηση ταξιδιών. Οι καλοκαιρινές κρατήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 15% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ τα ταξίδια προς την αντίθετη κατεύθυνση έχουν μειωθεί κατά 11%, σύμφωνα με την Cirium. Οι κρατήσεις από την Ασία προς την Ευρώπη έχουν επίσης μειωθεί κατά 4,4%, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών που διέρχονται από τη Μέση Ανατολή.

 

