Εκτροπή νταλίκας στη Μεγάλη Περιμετρική Πατρών – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Αθήνα

Λίγο πριν τη σήραγγα της Βούντενης, το συρόμενο μέρος νταλίκας εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται, ενώ δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί.

20 Ιαν. 2026 15:49
Pelop News

Τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Μεγάλη Περιμετρική Οδό της Πάτρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν τη σήραγγα της Βούντενης, το συρόμενο μέρος νταλίκας εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται, ενώ δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα και έξι άνδρες, προκειμένου να συνδράμουν στην ασφάλιση του χώρου και στην απομάκρυνση της νταλίκας. Παράλληλα, παρόντες είναι και άνδρες της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων για τους διερχόμενους οδηγούς.

Λόγω του περιστατικού, η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα της Περιμετρικής Πατρών. Συγκεκριμένα, τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο Εγλυκάδας έως τον κόμβο Κ1 (Λιμάνι Πάτρας), μέσω του τοπικού οδικού δικτύου, εξαιτίας της ανατροπής της καρότσας του φορτηγού.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να αναμένουν καθυστερήσεις, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης και αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

