Εκτροπή οχήματος Κορίνθου – Πατρών, νεκρός ο οδηγός ΦΩΤΟ

Στην Παλαιά Εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα οδηγό αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του, στο Βραχάτι και προσέκρουσε σε δένδρο.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται το αυτοκίνητοπέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, με τον 48χρονο οδηγό να τραυματίζεται σοβαρά.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Πηγή: korinthostv

