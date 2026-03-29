ΕΛ.ΑΣ.: Μεγάλη επιχείρηση σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα – 293 έλεγχοι ΦΩΤΟ

Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 26 Μαρτίου σε οικισμούς Ρομά στο Ίλιον, τον Ασπρόπυργο, τις Αχαρνές και την Ελευσίνα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης μεγάλης κλίμακας της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, σε σπίτι στο Ίλιον εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ αυτών 6 κιλά και 235 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 452,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 414 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και μικροποσότητα κοκαΐνης. Μαζί τους βρέθηκαν επίσης πιστόλι, όπλο κρότου, φυσίγγια, γεμιστήρας, ζυγαριές ακριβείας, χειροπέδες, σιδερογροθιά, βεγγαλικά, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια μεγάλης αξίας και ρουχισμός με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνολικά, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 293 ελέγχους, ακινητοποίησαν 6 οχήματα, αφαίρεσαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 11 άδειες κυκλοφορίας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης και άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Παράλληλα, συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ για τον ένοικο του διαμερίσματος στο Ίλιον σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



