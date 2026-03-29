ΕΛ.ΑΣ.: Μεγάλη επιχείρηση σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα – 293 έλεγχοι ΦΩΤΟ

Συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα οδήγησαν σε κατασχέσεις ναρκωτικών, όπλων και εξοπλισμού, ενώ συνολικά ελέγχθηκαν 293 άτομα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις του ΚΟΚ.

ΕΛ.ΑΣ.: Μεγάλη επιχείρηση σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα – 293 έλεγχοι ΦΩΤΟ
29 Μαρ. 2026 14:45
Pelop News

Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 26 Μαρτίου σε οικισμούς Ρομά στο Ίλιον, τον Ασπρόπυργο, τις Αχαρνές και την Ελευσίνα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης μεγάλης κλίμακας της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, σε σπίτι στο Ίλιον εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ αυτών 6 κιλά και 235 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 452,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 414 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και μικροποσότητα κοκαΐνης. Μαζί τους βρέθηκαν επίσης πιστόλι, όπλο κρότου, φυσίγγια, γεμιστήρας, ζυγαριές ακριβείας, χειροπέδες, σιδερογροθιά, βεγγαλικά, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια μεγάλης αξίας και ρουχισμός με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνολικά, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 293 ελέγχους, ακινητοποίησαν 6 οχήματα, αφαίρεσαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 11 άδειες κυκλοφορίας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης και άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Παράλληλα, συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ για τον ένοικο του διαμερίσματος στο Ίλιον σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

ΕΛ.ΑΣ.: Μεγάλη επιχείρηση σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα – 293 έλεγχοι ΦΩΤΟ ΕΛ.ΑΣ.: Μεγάλη επιχείρηση σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα – 293 έλεγχοι ΦΩΤΟ ΕΛ.ΑΣ.: Μεγάλη επιχείρηση σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα – 293 έλεγχοι ΦΩΤΟ ΕΛ.ΑΣ.: Μεγάλη επιχείρηση σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα – 293 έλεγχοι ΦΩΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:40 Η εφορία ξεκινά νέα μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ποια επαγγέλματα είναι στο στόχαστρο
17:39 ΠΑΣΟΚ: Πότε κλείνει η κάλπη για τη νέα Κεντρική Επιτροπή
17:30 Ο ΝΟΠ πέρασε εύκολα από τη Λάρισα και περιμένει
17:20 Χίος: Πάσχα στο νησί της μαστίχας
17:10 Αυλαία με ήττα και εκτός πλει-οφ η Ολυμπιάδα
17:00 Δρέπανο: Η ιστορία με την Παναγία που άνοιξε δρόμο μέσα στο νερό
16:58 Ο Αθηνόδωρος τα πήγε περίφημα στον 4ο Patras Half Marathon
16:50 Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν πιστεύω σε πρόωρες εκλογές» – Τι ανέφερε για υποκλοπές και Μέση Ανατολή
16:40 Αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας: Η τροφή-κλειδί που δείχνει νέα μελέτη
16:25 Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η κρίση
16:15 Από το Βατικανό ως την Ανδαλουσία: Πώς γιορτάστηκε η Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών
16:05 Το «αντίο» της Ήβης Αδάμου στη Μαρινέλλα μέσα από ένα σπάνιο, προσωπικό βίντεο
16:02 ΟΑΚΑ: Τρεις συλλήψεις σε ελέγχους πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα
15:55 Ιερουσαλήμ: Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή των Βαΐων
15:50 Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Παλαιό Φάληρο
15:45 Ηράκλειο: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που δράστης πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια
15:24 Ποιο fitness trend αξίζει τελικά; Η επιστήμη απαντά για τα πιο δημοφιλή του διαδικτύου
15:16 Συναγερμός στον Κόλπο: Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν αν υπάρξει χερσαία κίνηση των ΗΠΑ
15:07 Πρωταπριλιά με έντονη κακοκαιρία: Στο επίκεντρο 15 περιοχές, προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα
15:00 Πάτρα: Εργασίες πυρασφάλειας στο νέο Δημαρχείο – Δρομολογείται η ολοκλήρωση του κτιρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
