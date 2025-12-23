«Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κλείνει το 2025 με 34 εκατ. επιβάτες. Αναλαμβάνει CEO ο Γιώργος Καλλιμασιάς, με επενδύσεις 1 δισ. για επέκταση έως 2032.

23 Δεκ. 2025 9:49
Pelop News

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναμένεται να κλείσει το 2025 με νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης, φτάνοντας τους 34 εκατομμύρια επιβάτες, από 31,9 εκατομμύρια το 2024.

Κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, ο απερχόμενος CEO Γιάννης Παράσχης, ο νέος CEO Γιώργος Καλλιμασιάς που αναλαμβάνει από 1η Φεβρουαρίου 2026 και η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Ιωάννα Παπαδοπούλου τόνισαν ότι η δυναμική αυτή αντικατοπτρίζει την ανάκαμψη της Ελλάδας μετά την πανδημία και την αυξημένη ταξιδιωτική δραστηριότητα των Ελλήνων.

Ο κ. Παράσχης χαρακτήρισε το 2025 ως εξαιρετική χρονιά για το αεροδρόμιο και επισήμανε την έναρξη σημαντικού επενδυτικού προγράμματος. Υπογράμμισε την εμπιστοσύνη των μετόχων στην εσωτερική επιλογή του διαδόχου του, ενώ δήλωσε ότι θα παραμείνει σε συμβουλευτικό ρόλο.

Από την πλευρά του, ο κ. Καλλιμασιάς, με μακρά παρουσία στην εταιρεία από το 1999, ανέφερε ότι παραλαμβάνει έναν οργανισμό υψηλής αριστείας, εν μέσω μεγάλων προκλήσεων. Κύρια πρόκληση αποτελεί η επέκταση των εγκαταστάσεων, με έργα όπως νέος χώρος στάθμευσης και ανάθεση του νέου κεντρικού τερματικού σταθμού, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, με ολοκλήρωση το 2032 και σταδιακή παράδοση τμημάτων.

Παρά την αναμενόμενη ταλαιπωρία κατά την κατασκευή, ο νέος CEO δεσμεύτηκε για ένα πλήρως αναβαθμισμένο και λειτουργικό αεροδρόμιο στο τέλος.

 

