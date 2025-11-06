ΕΛΑΣ: Ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Μεσολογγίου ΦΩΤΟ

Ενημερωτικές ομιλίες πραγματοποίησαν Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια, την οποία παρακολούθησαν συνολικά 40 μαθητές.

Ειδικότερα, χθες Τετάρτη 5/11/2025, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνσταντίνος Γκερέκος και η Υπαστυνόμος Β’

Βασιλική Τυρολόγου του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, πραγματοποίησαν ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών.

