Ελατοχώρι Πιερίας: Βόλτα στο βουνό

Η σημερινή μας επιλογή είναι το Ελατοχώρι Πιερίας που αν και λόγω του χιονοδρομικού του κέντρου είναι ένας από τους πιο γνωστούς χειμερινούς προορισμούς στη Μακεδονία, δεν προσφέρεται μόνο για σκι, αλλά και για μια γιορτινή εκδρομή που δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε την ηρεμία ενός ορεινού χωριού με το πιο κοσμοπολίτικο πνεύμα ενός θέρετρου.

Το Ελατοχώρι υπάγεται στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 780 μέτρων, στους ανατολικούς πρόποδες των Πιερίων Ορέων και απέχει 30 χιλιόμετρα από την Κτερίνη.

Λόγω της δημοφιλίας του χιονοδρομικού κέντρου, τους χειμώνες δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα πιο πυκνοκατοικημένο μέρος, καθώς δέχεται επισκέπτες από όλη τη βόρεια Ελλάδα, όπως και από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων.

Η δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου το 2001 οδήγησε στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και της έδωσε διεθνές προφίλ, με αποτέλεσμα το 2007 να επιλεχθεί το Ελατοχώρι ως ένας από τους τέσσερις τόπους διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας.

Το Ελατοχώρι είναι μέρος που μπορείτε να ξεκουραστείτε, απολαμβάνοντας ηρεμία και βόλτες στο χειμωνιάτικο ορεινό τοπίο με τα καταπράσινα δέντρα. Αν όμως αποζητάτε και κάτι πιο έντονο, θα βρεθείτε εύκολα στο χιονοδρομικό κέντρο, που ειδικά την περίοδο των εορτών σφύζει από επισκέπτες.

Το παλιό χωριό είναι αρκετά γραφικό και προσφέρεται για μια ωραία βόλτα. Στην πλατεία του, μάλιστα, θα βρείτε και τα τοπικά προϊόντα που παρασκευάζει το Εργαστήρι των Πιερίδων: αν είστε φίλοι της μαρμελάδας, δοκιμάστε οπωσδήποτε το κάστανο και το δαμάσκηνο. Αξίζει επίσης να αγοράσετε το τοπικό τσάι του Ολύμπου, το οποίο μαζεύεται στις πλαγιές του Ελατοχωρίου.

Ο περίπατός σας μπορεί να φτάσει μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το χειροποίητο, ξυλόγλυπτο τέμπλο –τη μόνη που διασώθηκε όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό. Είναι ένας παλιός ναός, χτισμένος το 1779, για τον οποίο οι ντόπιοι θα σας διηγηθούν αρκετές ιστορίες.

