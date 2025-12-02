Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη

Ένας 14χρονος συνελήφθη στην Ελευσίνα, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένο δίκυκλο και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Το όχημα είχε κλαπεί μία μέρα πριν.

Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη
02 Δεκ. 2025 14:41
Pelop News

Ένας ανήλικος οδηγός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να κινείται με δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στην περιοχή της Ελευσίνας. Με τον έλεγχο να θεωρείται άμεσος, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως ο 14χρονος ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει.

Η καταδίωξη διήρκεσε λίγα λεπτά και ο ανήλικος ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα, όπου και συνελήφθη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δίκυκλο είχε κλαπεί την προηγούμενη ημέρα από την ίδια περιοχή της Ελευσίνας, ενώ ο 14χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της κλοπής.

Το όχημα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ ο ανήλικος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας.

