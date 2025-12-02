Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη

Ένας ανήλικος οδηγός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να κινείται με δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στην περιοχή της Ελευσίνας. Με τον έλεγχο να θεωρείται άμεσος, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως ο 14χρονος ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει.

Η καταδίωξη διήρκεσε λίγα λεπτά και ο ανήλικος ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα, όπου και συνελήφθη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δίκυκλο είχε κλαπεί την προηγούμενη ημέρα από την ίδια περιοχή της Ελευσίνας, ενώ ο 14χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της κλοπής.

Το όχημα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ ο ανήλικος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



