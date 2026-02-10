Ελευσίνα: «Έγιναν όλα σε λίγα λεπτά» – Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη

Νεότερες πληροφορίες και μαρτυρίες συγγενών έρχονται στο φως σχετικά με το δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) στην Ελευσίνα, όταν ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια προσπάθειας στάθμευσης αυτοκινήτου που οδηγούσε η κόρη της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 44χρονη επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της και επιχείρησε να παρκάρει το όχημα στον δρόμο όπου διαμένουν. Η μητέρα της κατέβηκε από τη θέση του συνοδηγού για να τη βοηθήσει στην όπισθεν, ωστόσο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και δέντρο στο πεζοδρόμιο, τραυματιζόμενη θανάσιμα.

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας περιέγραψε ότι το περιστατικό εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σημειώνοντας πως κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Όπως αναφέρεται, η 44χρονη οδηγός βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το δυστύχημα, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η ψυχολογική κατάσταση των παιδιών που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του περιστατικού. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



