Ελευσίνα: «Έγιναν όλα σε λίγα λεπτά» – Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα στην Ελευσίνα, όπου ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της κατά τη διάρκεια στάθμευσης. Συγγενικά πρόσωπα περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Ελευσίνα: «Έγιναν όλα σε λίγα λεπτά» - Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
10 Φεβ. 2026 12:42
Pelop News

Νεότερες πληροφορίες και μαρτυρίες συγγενών έρχονται στο φως σχετικά με το δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) στην Ελευσίνα, όταν ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια προσπάθειας στάθμευσης αυτοκινήτου που οδηγούσε η κόρη της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 44χρονη επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της και επιχείρησε να παρκάρει το όχημα στον δρόμο όπου διαμένουν. Η μητέρα της κατέβηκε από τη θέση του συνοδηγού για να τη βοηθήσει στην όπισθεν, ωστόσο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και δέντρο στο πεζοδρόμιο, τραυματιζόμενη θανάσιμα.

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας περιέγραψε ότι το περιστατικό εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σημειώνοντας πως κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Όπως αναφέρεται, η 44χρονη οδηγός βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το δυστύχημα, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η ψυχολογική κατάσταση των παιδιών που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του περιστατικού. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

