Ελεύθερη με όρους η 37χρονη πρώην αθλήτρια: «Είμαι ένα ράκος, θέλω να γυρίσω στο παιδί μου», λέει μέσω του συνηγόρου της

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της μηνιαίας εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκε η 37χρονη πρώην αθλήτρια που κατηγορείται ότι συμμετείχε στο δίκτυο τηλεφωνικών απατών της εγκληματικής οργάνωσης Ρομά. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, με τον συνήγορό της να κάνει λόγο για μια γυναίκα «σε ράκος», που θέλει μόνο να επιστρέψει στο παιδί της.

«Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση»

Η 37χρονη απολογήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία απολύτως σύνδεση με τη δράση της οργάνωσης. Ο δικηγόρος της, Όθωνας Δημοσθένους, υποστήριξε πως τα στοιχεία που κατατέθηκαν κατέδειξαν ξεκάθαρα ότι η εντολέας του δεν συμμετείχε σε καμία έκνομη πράξη.

Όπως είπε, η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να μην την προφυλακίσουν αποτελεί ένδειξη ότι οι ισχυρισμοί της κρίθηκαν επαρκείς.

Κατέρρευσε ψυχολογικά – «Θέλει να γυρίσει στο παιδί της»

Ο συνήγορος υπεράσπισης περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση της 37χρονης ως εξαιρετικά επιβαρυμένη: «Είναι ένα ράκος. Θέλει να γυρίσει στο παιδί της, να σταθεί στα πόδια της και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ζητά να προστατευτεί το παιδί της από τη δημοσιότητα, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις τηλεφωνικές απάτες που ερευνούν οι αρχές.

Τα οικονομικά στοιχεία και οι λογαριασμοί

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι τραπεζικοί λογαριασμοί που προσκόμισαν δεν δείχνουν ύποπτες κινήσεις ή εισπράξεις σχετιζόμενες με παράνομες πράξεις.

«Δεν υπάρχει κανένα χρηματικό ποσό που να δικαιολογεί την κατηγορία», είπε.

Τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της προέρχονται, όπως υποστηρίζεται, από πώληση ακινήτου συγγενικού προσώπου, το οποίο τη βοηθούσε οικονομικά λόγω της αδυναμίας της να εργαστεί πλήρως, εξαιτίας των υποχρεώσεων με το παιδί της.

Οι συνομιλίες που «αποδομήθηκαν»

Για τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο συνήγορος σημείωσε ότι «πρόκειται για καθημερινές συζητήσεις μεταξύ συγγενικών προσώπων», επιμένοντας πως δεν συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι συγγενικό της πρόσωπο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες: «Αυτά είναι για την ανάκριση».

Οι απολογίες των υπολοίπων συλληφθέντων συνεχίζονται, με πέντε από τους 24 να έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι. Η υπόθεση θεωρείται από τις μεγαλύτερες του είδους των τηλεφωνικών απατών, με τις αρχές να εξετάζουν χιλιάδες συνομιλίες και οικονομικά στοιχεία.

